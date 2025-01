Das sorgt für eine „echte Willkommenskultur“

Die Stimmung in der Wirtschaft ist schlecht. Wo sehen Sie die größten Probleme, aber auch die entscheidenden Chancen für die heimischen Unternehmen? Und was wollen Sie/Ihre Fraktion für die Landwirte im Allgäu anpacken?

Die Widerstandsfähigkeit der regionalen Wirtschaft beruht vor allem auf der Vielfalt ihrer Unternehmen. Viele Global Player, gerade im produzierenden Gewerbe, sind in unserer Nachbarschaft vertreten. Die Arbeitslosenquote gehört weiterhin zu den niedrigsten in Deutschland, spiegelt aber auch den Fach- und Arbeitskräftemangel wider. Viele Ausbildungsplätze bleiben unbesetzt. Für Planungssicherheit bei den Energiekosten muss neben Senkung der Stromsteuer und einer Übernahme der Netzentgelte für überregionale Trassen vor allem auch die Erzeugung aus Wind in Bayern stark beschleunigt werden, um eine bundeseinheitliche Strompreiszone zu erhalten. Allgäuer Landwirtschaft heißt vor allem kleine und mittlere Familienbetriebe, die von regionaler Nachfrage stark profitieren können. Durch noch stärkeres Zusammenbringen landwirtschaftlicher Betriebe mit dem regionalen Lebensmittelhandwerk können regionale Wertschöpfungsketten weiter ausgebaut werden.

Willkommenskultur Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wirtschaft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Memmingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis