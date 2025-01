„Wir benötigen eine geordnete Migrationspolitik“

Die Stimmung in der Wirtschaft ist schlecht. Wo sehen Sie die größten Probleme, aber auch die entscheidenden Chancen für die heimischen Unternehmen? Und was wollen Sie/Ihre Fraktion für die Landwirte im Allgäu anpacken?

Die letzten Jahre waren für die deutsche Wirtschaft aufgrund der Corona-Krise und des Angriffskriegs auf die Ukraine äußerst belastend. Die stark gestiegenen Stromkosten stellen für viele Unternehmen eine große Belastung dar. Auch wenn sich die Strompreise inzwischen auf einem Niveau eingependelt haben, das mit der Zeit vor der Corona-Pandemie vergleichbar ist, bleibt es wichtig, die Kosten langfristig zu senken. Gleichzeitig soll der „Made in Germany“-Bonus dazu beitragen, die Wirtschaft anzukurbeln und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Unternehmen erhalten dabei zehn Prozent ihrer Investitionssumme in Form einer Steuerprämie zurück.

