So sieht das aus, wenn die Fans des ECDC Memmingen auf Jahresabschlussfahrt gehen: Im vergangenen Dezember waren es in Bad Tölz mehr als 600. Am Samstag in Bietigheim werden mehr als 1000 erwartet. Einer von ihnen ist Fan-Beauftragter „Alex“ Seitz (kleines Bild).

Foto: ECDC Memmingen (Archivbilder)