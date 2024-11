Zimmerer stürzt wohl mehrere Stockwerke hinab und verletzt sich schwer

In Buxheim ist es zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Ein Zimmerer ist laut Polizei dabei schwer verletzt worden. Sein Kollege hatte den 48-Jährigen auf der Baustelle am Boden liegend aufgefunden. Der Mann war bewusstlos.

Schwerer Arbeitsunfall in Buxheim - Zimmerer kann sich an nichts erinnern

Der Arbeiter war wohl mehrere Stockwerke hinabgestürzt. Er hatte alleine in diesem Teil der Baustelle gearbeitet. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Er kann sich laut Polizei an nichts erinnern. Die Polizei ermittelt noch.

