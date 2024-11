Er ist zum zehnten Mal Bayerischer Meister geworden

Bayerischer Meister und das bereits zum zehnten Mal: Christoph Paninka aus Lachen konnte sich diesen Titel jüngst bei den Bayerischen Quizmeisterschaften in Nürnberg sichern. 77 Teilnehmer waren aus ganz Bayern dabei. Alle Fragen wurden offen, also jeweils ohne Antwortoptionen und ohne Joker, gestellt.

Im Bereich „Doppel“ wurden sechs Runden à zehn Fragen und je zehn Minuten ausgetragen. Dort konnte sich Christoph Paninka mit Martin Ehrl vor dem Doppel Jonas Lord und Max Hagen sowie Kevin Holtmann und Kai Springe durchsetzen. „In der ersten Runde gelang unserem Doppel eine perfekte Zehn, zudem hatten wir jeweils das beste Ergebnis in vier der sechs Runden“, berichtet Paninka. Mit Martin Ehrl spielt er seit dem Jahr 2022 auf Landesebene zusammen: „Seitdem haben wir gemeinsam zwei Doppel- und drei Teammeisterschaften errungen und bei den Bayerischen Quizmeisterschaften keinen einzigen Doppel- oder Teamwettkampf verloren.“

19 Teams stellten sich im Wettbewerb den Fragen

Ferner wurde im Team mit maximal vier Personen gequizzt. 19 Teams, sechs Runden à zehn Fragen mit je zehn Minuten: In diesem Wettbewerb konnte der Unterallgäuer mit seinem Team wieder einen Sieg einfahren. Mit ihm spielten Martin Ehrl, Jonas Lord und Jörg Wunsch. Von sechs Runden, so Paninka, hatten er und seine Teammitglieder in fünf das beste Ergebnis.

Im Einzel-Wettbewerb sicherte sich Christoph Paninka den dritten Platz. Er musste sich Martin Ehrl und Kevin Holtmann geschlagen geben. Es gab zehn Kategorien mit jeweils zwölf Fragen.

Fragen bei der Bayerischen Quizmeisterschaft: Hätten Sie die Antworten gewusst?

Christoph Paninka gibt einen kleinen Einblick auf Fragen, die es bei der Meisterschaft zu beantworten galt (Antworten in Klammern):

Welchen Vornamen trug Heinrich Heine ursprünglich? (Harry)

Welche drei Zuflüsse vereinigen sich bei Oberstdorf zur Iller? (Trettach, Stillach, Breitach)

In welcher Stadt tagte 1663 bis 1806 der „Immerwährende Reichstag“? (Regensburg)

Welche drei Worte stehen auf der brasilianischen Staatsflagge? (Ordem E Progresso)

Welcher mehrmalige Weltmeister wechselte zur Saison 2024/25 zum FC St. Pauli? (Magnus Carlsen, Schach)

Christoph Paninka ist im Zeitraum von 2016 bis 2024 bei insgesamt 21 Wettbewerben gestartet und konnte zehnmal Gold, dreimal Silber und dreimal Bronze holen. Stolz sagt er: „Abgesehen von Martin Ehrl bin ich der Einzige, der in allen vier möglichen Kategorien - also Einzel, Buzzer, Doppel und Team - Bayerischer Quizmeister geworden ist.“