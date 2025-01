Bundesweiter Computer-Ausfall an Flughäfen - ist der Allgäu Airport betroffen?

Ein Technikausfall bei der Bundespolizei hat an großen deutschen Flughäfen zu massiven Problemen bei der Einreise aus Nicht-Schengen-Staaten geführt. Es gibt lange Warteschlangen bei Einreisen. Das für die automatische Einreise zuständige IT-System funktioniere derzeit nicht, sagte ein Sprecher der Bundespolizei St. Augustin auf Anfrage gegenüber der dpa.

Die Polizei müsse die Kontrollen händisch durchführen. Es komme «vermehrt zu Wartezeiten und Rückstau». Betroffen seien alle großen Flughäfen bundesweit.

Computer-Störung an Flughäfen - und am Allgäu Airport?

Wie ist die Lage am Flughafen Memmingen? Ein Sprecher der Grenzpolizei des Allgäu Airports teilt auf Nachfrage unserer Redaktion mit, dass es auch an dem Allgäuer Flughafen aktuell Probleme mit den Computersystemen gebe. Die technischen Störungen würden sich jedoch - anders als an anderen Flughäfen - nicht auf die Passagiere oder den Flugbetrieb auswirken.

Am Flughafen Memmingen kam es laut Sprecher am Freitagmorgen lediglich wegen des Neuschnees zu Flugverzögerungen und Umleitungen zu anderen Airports.

Wie mehrere Medien berichten, bilden sich an den Flughäfen in Düsseldorf und Dortmund aktuell lange Warteschlangen. An anderen großen Flughäfen wie München oder Berlin seien für Fluggäste nur geringe Auswirkungen spürbar. (mit dpa)

Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Memmingen Airport

Abkürzung : FMM

Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 2.824.711 (2023)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 105 (Stand: 2021)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de