Ein oberschwäbisches Dorf in Feierlaune: Sonne, Stimmung und Tradition in Rot an der Rot

Schon von Weitem grüßen die Türme der Klosterkirche St. Verena die Besucher des 32. Dorffestes in Rot an der Rot. Mit dem Wetter hab die Roter meistens Glück. Auch diesmal spielt es wieder mit – fast zu gut. Die Sonne brennt vom Himmel und viele suchen ein schattiges Plätzchen.

In den vergangenen Jahren strömten laut Veranstalter stets bis zu 20.000 Besucher und Besucherinnen zum Dorffest. Beim diesjährigen Ansturm rechnet wird sogar mit einem neuen Rekord gerechnet. Erfolgsrezept sind die Vereine im 4500-Einwohner- Ort, die hervorragend zusammenarbeiten und so ein perfekt organisiertes Fest möglich machen.

Im voll besetzten Festzelt in Rot an der Rot gibt es schattige Plätze

Im voll besetzten Festzelt hat Sandra Rude aus Haslach mit Freunden einen schattiges Plätzchen gefunden. Schon seit ihrer Kindheit ist das Roter Dorffest für sie fester Bestandteil des Sommers: „Zu Ferienbeginn war das immer unser Highlight: mit dem Rad herkommen, aufregende Events erkunden und die Preise sind sehr fair und familienfreundlich.“ Die Freunde nicken zustimmend.

Dieses Unikum ist seit 32 Jahren beim Dorffest-Flohmarkt dabei

Auf dem Flohmarkt trifft man Berta Lutz und Petra Mattes aus Leutkirch. Nach einer Haushaltsauflösung wollen sie hier Übriggebliebenes verkaufen. Sie haben einen Trick. Sie locken Kunden mit einem kleinen, grunzenden Gummischweinchen. „Das klappt prima“, lachen sie. „Damit hatten wir schon richtig Erfolg.“ Ein paar Stände weiter steht Wolfgang mit prächtigem Silberbart: „Ich bin seit 32 Jahren dabei. Glaub‘ mir, mich kennt hier jeder.“

Ein erster Höhepunkt am Vormittag ist der Einzug des Dorfvolkes in Rot an der Rot

Ein tolles Erlebnis ist vormittags der große Einzug des Dorfvolkes. Wer danach durch den historischen Ortskern schlendert, erlebt die ganze Vielfalt: Blaskapellen, Alphornbläser, Fanfarenzüge, Tanzgruppen, Zauberer, Puppenspiel, Märchentheater. Dazu Oldtimerschau, historische Spiele und kulinarische Schmankerl – ein Programm, das sich kaum vollständig aufzählen lässt.

Fröhliches Gedränge am Abend

Am Abend, wenn romantische Beleuchtung die Gassen in warmes Licht taucht, gibt es mit King Ralf, Indikta und den Allgäu Böhmischen ein unterhaltsames Abendprogramm. Dann wird es richtig voll und der Weg durchs Fest in Rot an der Rot verwandelt sich in ein fröhliches Gedränge.

