Das neueste Programm des Memminger Parterretheaters bietet Kabarett-Leckerbissen und delikate Töne

Unterhaltsame und anregende Abende verspricht das Herbst-Programm der Memminger Kleinkunstbühne PiK (Parterretheater im Künerhaus). Auch ein Beitrag zum Gedenkjahr „500 Jahre - Zwölf Artikel“ ist dabei: Nach ihrem großen Erfolg im vergangenen Jahr gastiert Kabarettistin Christine Teichmann noch einmal mit ihrem Programm „links rechts Menschenrecht“. Außerdem stehen von September bis Dezember Gesellschaftskritisches, Musikalisches, ein satirisches Schauspiel und eine Hommage an Johann Sebastian Bach auf dem Spielplan.

Das Herbstprogramm im PiK startet mit politischem Kabarett

Das Herbstprogramm startet am Freitag, 26. September, mit Michael Feindler, der im Flyer als „Feingeist des politischen Kabaretts“ beschrieben wird. Er kommt mit seinem Programm „Durchbruch“.

Monsieur Pompadour interpretieren Gypsy Swing, Chanson und Jazz. Foto: Svea Pöstges

Gypsy Swing, Jazz und Chansons bringen am Samstag, 11. Oktober, Monsieur Pompadour auf die PiK-Bühne. Die Musiker Ernesto Pompadour (Gitarre), Ferenc Krisztián Hegedütok (Violine, Diverses), Florian von Frieling (Solo-Gitarre, Mandoline) und Antti Virtaranta (Kontrabass) interpretieren Songs über das Leben und die Liebe.

„Alice auf Anfang“ heißt das Programm der Berlinerin Alice Köfer, die am Donnerstag, 16. Oktober, ihr erstes Musikkabarett präsentiert. Solo präsentiert das Mitglied der A-Cappella Gruppe „Vocal Recall” eine Mischung aus Comedy, Musik und Kabarett.

Dieses Quintett aus Südtirol kommt nach Memmingen

Musikalisch weiter geht es am Samstag, 25. Oktober, mit Opas Diandl und „riarn & gspiarn“. Das Quintett aus Südtirol tobt sich auf der Spielwiese der alpinen Musiktraditionen aus und verbindet Neue Volksmusik mit Zutaten von Bach bis Bluegrass, von Polka bis Punk, von Jodeln bis Liedermacherei.

Mit bitterbösem Humor lässt Christine Teichmann am Freitag, 31. Oktober, die Ideale der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte auf unsere gesellschaftliche Realität prallen. Dazu lädt sie ins „Gasthaus der Menschenrechte“, wo alle 30 Punkte der UN-Menschenrechtskonvention auf der „Speise-Charta“ stehen.

Chin Meyer zeigt in seinem Kabarett "Cash Man" die lustigsten Wege zum schnellen Geld. Foto: Michael Holz

Mit scharfzüngigem Witz und seinem Gespür für die Absurditäten unserer Wirtschaft zeigt Kabarettist Chin Meyer am Freitag, 7. November, in „Cash Man“ die lustigsten Wege zum ganz schnellen Geld auf. Dabei hat er bizarre Investmentstrategien ebenso im Visier, wie skurrile Finanzberater.

Für einen Schweizer und eine Deutsche kommt es „Hart auf Hart“

Ein satirisches Schauspiel voller Sprachakrobatik und Situationskomik erwartet das Publikum am Freitag, 14. November, wenn das Schauspielduo „Hart auf Hart“ alias Elisabeth Hart & Rhaban Straumann ihre Deutschland-Schweiz-Satire „wollen Sie wippen?“ präsentiert.

Einen Ausflug in die Klassik gibt es am Samstag, 22. November, mit einer Hommage an Johann Sebastian Bach. In der Kooperationsveranstaltung mit GEDOKmünchen (Gesellschaft deutsch-österreichischer Künstlerinnen und Kunstfördernden) erklingen Kompositionen in Originalbesetzung, einige Bach-Inventionen werden in anderen Besetzungen gespielt, teils mit Akkordeon. Zu hören sind auch Werke, zu denen sich zeitgenössische Komponistinnen von Bach inspirieren ließen. Von der in Memmingen geborenen Komponistin Dorothee Eberhardt erklingen New York Sounds für zwei Violinen.

Dieser Künstler hat den Deutschen Kabarettpreis im Gepäck

„Verwirren ist menschlich“ findet Kabarettist Philipp Schnarrenberg in seinem gleichnamigen Programm, mit dem er am Freitag, 28. November, gastiert. Reimend, dichtend, mit Songs, Hörspielen und Stand-Up will er aufzeigen, wie schwierig es ist, sich der eigenen Meinung heute noch sicher zu sein.

Philipp Scharrenberg wurde für sein Programm "Verwirren ist menschlich" mit dem Deutschen Kabarett-Preis 2023 ausgezeichnet. Foto: Marvin Ruppert

Liedermacherin Marie Diot unterhält das PiK-Publikum am Freitag, 5. Dezember, mit „Unwahrscheinlichen Hits”. Das ist eine Mischung aus Indie-Pop, Chanson und sehr viel Spaß. Unterstützt wird sie von Fabian Großberg an der Gitarre.

Jonas Greiner zählt zu den vielversprechendsten jungen Künstlern der Kabarett-Szene. Foto: Amac Garbe

Der 28-jähirge Jonas Greiner gehört zu den vielversprechendsten jungen Künstlern der Kabarett-Szene. Am Donnerstag, 11. Dezember, kommt der mit 2,07 Metern Körpergröße wohl größte Stand-Up-Comedian und Kabarettist Deutschlands mit seinem zweiten Programm „Greiner für alle“. Er verpackt seine freche Gesellschaftskritik in lustige Erzählungen.

Soll ich wie meine Eltern werden oder Influencer?

Als „Junger Gebrauchter“, so sein Programmtitel, fragt sich Kabarettist Nils Heinrich am Samstag, 13. Dezember, angesichts seines Eintritts in die zweite Lebenshälfte unter anderem, ob er nun wie seine Eltern wird oder es sich noch lohnt, Influencer zu werden.

Zu den Folk- und Jazz-Sessions ist der Eintritt frei

Fester Teil jedes PiK-Programms sind die regelmäßigen Folk- und Jazz-Sessions. Bei freiem Eintritt steht Folk an den Freitagen, 19. September, 17. Oktober, 21. November und 19. Dezember, im Mittelpunkt. Freunde des Jazz sollen an den Mittwochen, 1. Oktober, 5. November und 3. Dezember, auf ihre Kosten kommen.

So kommt man an Karten für das PiK in Memmingen

Kartenvorbestellungen für das Herbstprogramm der Memminger Kleinkunstbühne PiK sind möglich an die E-Mail-Adresse kartenbestellung@pik-mm.de unter Angabe von Namen, Vornamen und Telefonnummer. Die Tickets werden per Mail verschickt und können dann an der jeweiligen Abendkasse bezahlt werden. Fragen zur Buchung unter Telefon 08334/9876888.