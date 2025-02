Banner-Aktion in mehreren Gemeinden im Unterallgäu: Das steckt dahinter

Seit Donnerstagnacht sind in mehreren Unterallgäuer Gemeinden Banner mit der Aufschrift „Dein Kreuz gegen Hakenkreuze“ zu sehen. Sie hängen beispielsweise in den Ortszentren von Benningen, Memmingerberg, Trunkelsberg, Niederrieden, Boos, Fellheim und im Memminger Ortsteil Eisenburg. Hinter der Aktion stehen regionale Aktivistinnen und Aktivisten des bundesweiten Bündnisses „Widersetzen“, welche die Banner in der Nacht auf Freitag aufgehängt haben.

