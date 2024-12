Zug- und Busfahren im Unterallgäu soll digitaler werden

Mit der

Regio-S-Bahn Donau-Iller

sollen in der Region sechs neue Bahnhalte entstehen - in Pleß, Fellheim, Heimertingen, Amendingen, am Berufsbildungszentrum Memmingen und in Buxheim. Der Kreis hält an dem Projekt fest, beschloss der Mobilitätsausschuss. In den kommenden drei Jahren sollen für den Verein Regio-S-Bahn Donau-Iller wieder rund 70.000 Euro zur Verfügung gestellt werden. Wann genau die neuen Halte in Betrieb gehen, steht noch nicht fest.