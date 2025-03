„Ehrenamt sollte nicht überlastet werden“

„Am Bedarf und an der Wichtigkeit des Ehrenamtes gibt es keinen Zweifel“, sagt Isabel Mang. Die 48-jährige Memmingerin blickt zurück. Zurück auf den September 2005. Vor 20 Jahren nahm die Freiwilligenagentur Schaffenslust ihre Arbeit auf. 20 Jahre, 5000 neu gewonnene Freiwillige und 14 Projekte später soll dies im April mit geladenen Gästen gefeiert werden. Mit Isabel Mang schauen wir als Gründerin und Leiterin auf die Entstehungszeit, die Entwicklung und die Zukunft der Freiwilligenagentur Schaffenslust.

Schaffenslust, die Freiwilligenagentur für Memmingen und das Unterallgäu, ist ein Zentrum zur Förderung und Koordination bürgerschaftlichen Engagements in seiner ganzen Vielfalt, das für jede und jeden ein passendes Ehrenamt bereithalten möchte. „Wir gewinnen, beraten, vermitteln Ehrenamtliche an gemeinnützige Einrichtungen, Vereine und Initiativen. Und wir begleiten sie“, erklärt Isabel Mang.

Die Idee kam der Memmingerin vor etwa 21 Jahren. Isabel Mang studierte zuvor Volks- und Betriebswirtschaft, arbeitete vier Jahre lang in der Unternehmensberatung. Bereits als Studentin engagierte sie sich bei Rotary. „Ich habe festgestellt, dass sich Menschen engagieren, aber auch angesprochen werden wollen“, erzählt sie. Eine Studie zum Thema Ehrenamt habe sie dann nicht losgelassen, und für Mang stand fest: Sie möchte eine Freiwilligenagentur gründen.

Die Idee für Schaffenslust war geboren. „Der Name entstand tatsächlich bei einer Pizzarunde mit Freunden“, erinnert sich Mang zurück und schmunzelt: „Ich wollte, dass der Name positiv besetzt ist. Freiwilligenagentur erschien mir so leblos und ich wollte es ja unbedingt mit Leben füllen.“ Das „Schaffen“ einerseits , die „Lust“ andererseits: Das schien für sie passend.

Icon Vergrößern Isabel Mang. Foto: Maike Scholz Icon Schließen Schließen Isabel Mang. Foto: Maike Scholz

Ein kleiner Kreis startete als Gründerteam (siehe Informationskasten unten) in die Umsetzung. Mang arbeitete zunächst allein, dann kamen Ehrenamtliche und Ein-Euro-Jobber hinzu. Stück für Stück wuchs die Freiwilligenagentur. „Es gab einen großen Bedarf, viel Potenzial und so sind wir schnell gewachsen und haben uns breit verankert“, sagt Mang mit Blick auf über 150 Tätigkeitsfelder: „Wir sind vielseitig aufgestellt und das quer durch alle Altersgruppen, Herkunft und Schichten.“ Gleichzeitig konnte ein Netzwerk aus heute über 300 engen Kooperationspartnern aufgebaut werden.

Freiwilligenagentur Schaffenslust für Memmingen und Unterallgäu: die Prämisse

Eine Prämisse galt von Anfang an: „Unsere Ehrenamtlichen wollen wir engmaschig beraten und auch begleiten – von Fortbildungen über Anrufe und auch Dankeschön-Veranstaltungen.“ Isabel Mang ist wichtig, zu sagen: „Menschen sind nicht einfach in einer Datenbank.“ Derzeit werden etwa 1500 aktive Ehrenamtliche gezählt. Das Team besteht aus neun Personen.

20 Jahre Freiwilligenagentur Schaffenslust: Das ist für Isabel Mang ein freudiger Anlass, der sie aber auch erstaunt. „Erstaunlich ist es deswegen, weil ich mir nicht recht vorstellen konnte, dass es Menschen gibt, die in keinem Ehrenamt tätig sind.“ Sie hätte damals nicht mit so viel Zulauf gerechnet. Gleichzeitig mache es nachdenklich, dass „es beispielsweise immer mehr Lesepaten benötigt oder der Staat in Sachen Flüchtlingshilfe auf das Ehrenamt gesetzt hat. Ehrenamt darf nicht als alleinige Lösung für gesellschaftliche Probleme hergenommen werden. Ehrenamt sollte immer ergänzen, aber nicht überlastet werden“, ist Isabel Mang der Meinung.

Wo sieht Isabel Mang die Zukunft der Freiwilligenagentur Schaffenslust?

Wo sieht sie die Zukunft von Schaffenslust? Es gehe vorrangig darum, bestehende Projekte aufrechtzuerhalten. Finanziell sei das so manches Mal eine Herausforderung. Basisförderer sind die Stadt Memmingen und der Landkreis Unterallgäu (etwa 45 Prozent). Dann kommen Gelder aus Förderprogrammen sowie über den eigenen Förderverein und Spenden zusammen. „Allen Förderern, Ehrenamtlichen und auch dem Team gilt ein großes Dankeschön. Dass ich zum Beispiel so ein tolles Team bekomme, war nicht vorhersehbar“, dankt die Leiterin.

Trotz mancher Schwierigkeiten sollen auch neue Themen entstehen. Bereiche wie Demokratieförderung oder Jugend: Konkretes sei derzeit nicht geplant. „Wir wollen aber für alle gesellschaftlichen Fragestellungen offen sein. Das war so und soll es auch immer bleiben.“ Intern müsse ein Generationenwechsel in den Projekten geschaffen werden. All das vereine das Zusammenkommen mit Menschen. „Und es ist toll, einfach so viele Menschen im Rahmen der Arbeit von Schaffenslust kennenlernen zu können“, so Isabel Mang.

Gründer und Förderverein Zum Gründerteam zählten unter anderem Petra Beer, Manfred Schilder, Herbert Zawadzki, Frank Rattel, Peter Martin, Detlef Jarosch, Hermann Zelt und Mechthild Feldmeier. Der aktuelle Vorstand des Fördervereins besteht aus Martin Möntmann, Dr. Michael Ackermann, Herbert Zawadzki, Bernhard Martin, Karl-Heinz Mahle und Lothar Urmoneit. Weitere Informationen zur Freiwilligenagentur gibt es unter www.fwa-schaffenslust.de