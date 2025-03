Die Memminger Kabarett-Tage sind gestartet

Die 13. Memminger Kabarett-Tage sind gestartet, sie gehen noch bis zum 5. April über verschiedene Bühnen der Stadt. Dabei hatten die ehrenamtlichen Veranstalter wieder ein gutes Händchen bei der Auswahl ihrer Künstler, ist doch mit Teresa Reichl die Nachwuchspreisträgerin des Deutschen Kleinkunstpreises 2025 dabei, der in diesen Tagen in Mainz verliehen wird.

So viel ist das „Memminger Maul“ wert

Deshalb stand der Auftritt der Niederbayerin kurzzeitig auf der Kippe, konnte aber mit einer kleinen Verschiebung auf den 30. März wieder festgezurrt werden. Moderiert wird die Deutsche Kleinkunstpreisverleihung übrigens von einem, der 2009 den Preis der Memminger Kabarett-Tage gewonnen hat: dem Mainzer Kabarettisten Tobias Mann. Denn in Memmingen ist ein Preis für das beste Programm des Festivals der Wortkünstler ausgelobt, das „Memminger Maul“. Es ist mit 1000 Euro und einem Kunstwerk dotiert, diesmal gestaltet von der Künstlerin Lioba Abrell.

Diese Kabarettisten kommen nach Memmingen

Vergeben wird das Memminger Maul von einer fünfköpfigen Fachjury, die wieder die Qual der Wahl hat zwischen bekannten Größen der Kabarett-Szene und vielversprechenden Newcomern. Beschließen werden die Memminger Kabarett-Tage, die im Zwei-Jahresrhythmus stattfinden, die aktuellen Preisträger Tina Teubner und Bernd Süverkrüp mit ihrem ausgezeichneten Programm „Ohne dich war es immer so schön“ am 5. April im Memminger Stadttheater. An diesem Abend wird zugleich verkündet, wer das Memminger Maul 2025 gewonnen hat. Bis dahin sind im Wettbewerb noch zu sehen: Andreas Langsch, „Der Liebesalgorithmus“ (27. März), Andreas Rebers, „rein geschäftlich“ (28. März), Inka Meyer, „Zurück in die Zugluft“ (29. März), Teresa Reichl, „Bis jetzt“ (30. März), William Wahl, „wahlweise“ (2. April) und Özgür Cebe „Frei“ (3. April) - dem Beitrag der Memminger Kabarett-Tage zum Gedenkjahr „500 Jahre – Zwölf Artikel“.

Tickets für alle Veranstaltungen und weitere Infos gibt es online auf www.mm-kabarett-tage.de