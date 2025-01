Memmingen will mehr Bio-Essen für Senioren und Kinder anbieten

In der Küche des Memminger Seniorenheims Bürgerstift, die auch die städtischen Kindertageseinrichtungen mit Essen versorgt, sollen stetig mehr biologisch-regional erzeugte Lebensmittel verarbeitet werden. Das haben die Stadträte bereits im Jahr 2021 beschlossen. Über den aktuellen Stand des Bio-Projekts berichtete nun Edeltraud Haug-Uhl im Finanz- und Hauptausschuss des Stadtrats. Dabei machte die Küchenchefin und stellvertretende Leiterin des Bürgerstifts deutlich, dass es gar nicht so einfach ist, immer mehr Bio-Lebensmittel in den Speiseplan einzubauen.

Probleme bei der Bestellung von Bio-Produkten

Laut Haug-Uhl hat sich an der seit Jahren bestehenden Bestellproblematik bei Lebensmitteln aus biologisch-regionalem Anbau nichts Wesentliches geändert. Das gelte vor allem im Fleisch- und Wurstbereich sowie bei einigen Milchprodukten. Bei Letzteren gelte etwa eine Vorbestellungsfrist von mehreren Werktagen. Die Hersteller würden oft erst dann mit der Produktion beginnen, wenn genügend Vorbestellungen vorliegen – zum Beispiel für Bio-Joghurt oder Bio-Pudding. Darüber hinaus würden Biolebensmittel nicht selten in Mengen angeboten, die für die Verarbeitung in der Bürgerstiftküche nicht geeignet seien. Nicht zuletzt seien bestimmte Produkte nicht immer lieferbar oder im gewünschten Zeitraum zu hochpreisig, sodass auf Alternativen ausgewichen werden müsse.

Um so viel ist Butter teurer geworden

Mit Blick auf die Preise merkte Haug-Uhl an, dass beispielsweise Bio-Obst gut 60 Prozent teurer sei als herkömmliches Obst. Bio-Gemüse koste etwa 50 Prozent mehr. Aber auch bei konventionellen Lebensmitteln gebe es einen ständigen Preisanstieg. So müsse für ein 20-Gramm-Butterstück aus regionalem Angebot mittlerweile 27 Cent/netto bezahlt werden. Vor einem Jahr seien es nur 20 Cent gewesen.

Mehr Bio-Obst in Memminger Kitas

Im Moment setzt die Küche im Bürgerstift Bio-Regio-Lebensmittel wie folgt ein: Zweimal wöchentlich im Dessert sowie zwei- bis dreimal in der Woche bei der Suppe. Zudem ist ein- bis zweimal pro Woche eine Komponente in Bio-Qualität. Und etwa jede zweite bis dritte Woche wird ein komplettes Menü in Bio-Qualität gekocht. Angesichts der erfolgten Preiserhöhung im Bereich der Kita-Verpflegung wird die Bürgerstiftküche laut Haug-Uhl beim Kita-Speiseplan vor allem bei Obst, Gemüse und Milchprodukten den Anteil von biologischen und/oder regionalen Produkten erhöhen.

Ferner informierte die stellvertretende Leiterin des Seniorenheims die Stadträte darüber, dass es demnächst ein Gespräch mit dem Öko-Handelsring aus Mammendorf geben wird. Ziel sei es, einen weiteren Lieferanten für biologisch erzeugte Lebensmittel zu finden.