Das „Memminger Maul“ lag einmal in der Iller

Gewichtig ist das „Memminger Maul 2025“ nicht nur, weil sich der Preis der Memminger Kabarett-Tage inzwischen einen guten Namen in der Kleinkunst-Szene gemacht hat. Heuer wird der Preisträger, der es nach dem Festival überreicht bekommt, auch schwer zu tragen haben, bringt die Trophäe doch über sechs Kilo Gewicht auf die Waage. Gestaltet hat das „Memminger Maul“ diesmal Künstlerin Lioba Abrell, die in Aitrach lebt und arbeitet. Gestiftet hat das Werk samt einem Preisgeld von 1000 Euro wieder die Sparkasse Schwaben-Bodensee als Hauptsponsor der Veranstaltungsreihe. Die Memminger Kabarett-Tage 2025 beginnen am Freitag, 14. März, und dauern bis Samstag, 5. April.

Diese Kabarettisten sind Preisträger des „Memminger Mauls“

Zum 13. Mal seit 1998 geht das Festival der Wortkünstler heuer über verschiedene Bühnen der Stadt. Am Ende wird das beste Programm mit 1000 Euro und dem „Memminger Maul“ ausgezeichnet, das jedes Mal ein anderer Künstler oder eine Künstlerin aus der Region gestaltet. Volker Pispers, H. G. Butzko, Tobias Mann, Christoph Sieber oder Mathias Tretter haben beispielsweise schon eins zu Hause stehen, aktuelle Preisträgerin ist Tina Teubner. Sie tritt zum Finale der Memminger Kabarett-Tage am 5. April im Stadttheater auf.

Das steckt in der Skulptur von Lioba Abrell

An diesem Abend wird dann bekannt gegeben, an wen das „Memminger Maul 2025“ geht. Lioba Abrell hat es aus einem Illerkiesel gearbeitet – deswegen das hohe Gewicht bei einer Größe von 24 mal 22 mal 13 Zentimetern. „Ich liebe das Unscheinbare, das Bescheidene, Zurückhaltende spricht mich an“, sagt die Künstlerin. Deshalb verwendet sie für ihre Steinbildhauereien bevorzugt Findlinge aus der Region statt etwa edlem Marmor. Ihre Skulpturen höhlt sie behutsam aus, immer auf der Suche danach, wie Licht sie durchfließen kann. Diesmal hat sie ein kreisrundes Loch in den Illerstein gefräst, einen „Durchblick“, wie sie es nennt. Denn für mehr Durchblick steht auch das Kabarett, findet Abrell.

Diese Künstler kommen zu den 13. Memminger Kabarett-Tagen

Wer den besten - oder unterhaltsamsten - „Durchblick“ hat, wird eine fünfköpfige Jury bestimmen. Die Wahl hat sie dabei zwischen Vince Ebert (14. März, Kaminwerk), Stefan Kröll (15. März, PiK), Teresa Reichl (20. März, Vöhlin-Gymnasium), Ill-Young Kim (21. März, Vöhlin-Gymnasium), Andreas Langsch (27. März, PiK), Andreas Rebers (28. März, Dampfsäg), Inka Meyer (29. März, Maximilian-Kolbe-Haus), William Wahl und Özgür Cebe (3. April, PiK). „Es gibt für fast alle Vorstellungen noch Karten“, berichtet Ulrike Großmann vom ehrenamtlichen Veranstaltungsteam der Memminger Kabarett-Tage. Der Vorverkauf läuft online über den Kartenshop Ztix, außerdem gibt es Karten bei der Memminger Zeitung und in der Buchhandlung Spiegelschwab.