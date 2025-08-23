Das Junge Landestheater Schwaben in Memmingen bekommt ein neues Dach

Das Junge Landestheater Schwaben am Schweizerberg bekommt ein neues Dach. In dem historischen Gebäude wird die oberste Geschossdecke gedämmt und das Dach wird komplett saniert. Davon werden nicht nur die Schauspieler und Zuschauer profitieren, die Baumaßnahme trägt auch dazu bei, künftig Energie zu sparen. Denn da ist die Stadt in den nächsten Jahren besonders gefordert.
Gebäudesanierung in der Altstadt
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden