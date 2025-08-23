Icon Menü
Die Stadt Memmingen saniert das Dach auf dem Jungen Landestheater Schwaben.

Gebäudesanierung in der Altstadt

Das Junge Landestheater Schwaben in Memmingen bekommt ein neues Dach

Die Dachlatten sind marode und Ziegel drohen abzurutschen: Wie Handwerker das historische Gebäude aus dem 16. Jahrhundert am Schweizerberg jetzt sanieren.
Von Brigitte Hefele-Beitlich
    Das Dach über dem Jungen Landestheater Schwaben am Schweizerberg wird saniert.
    Das Dach über dem Jungen Landestheater Schwaben am Schweizerberg wird saniert. Foto: Brigitte Hefele-Beitlich

    Das Junge Landestheater Schwaben am Schweizerberg bekommt ein neues Dach. In dem historischen Gebäude wird die oberste Geschossdecke gedämmt und das Dach wird komplett saniert. Davon werden nicht nur die Schauspieler und Zuschauer profitieren, die Baumaßnahme trägt auch dazu bei, künftig Energie zu sparen. Denn da ist die Stadt in den nächsten Jahren besonders gefordert.

