Aufmerksamer Zeuge beobachtet mutmaßlichen Diebstahl und verfolgt die Täter

In Westerheim bei Memmingen hat am Mittwoch gegen 13 Uhr ein Zeuge einen mutmaßlichen Diebstahl beobachtet. Wie die Polizei mitteilt, sah er, dass jemand eine Tasche durch das Fenster eines Autos nahm und anschließend mit der Tasche in ein anderes Auto stieg, in dem zwei weitere Personen saßen.

Sie fuhren daraufhin auf die A96 und der Zeuge verfolgte sie. Währenddessen informierte er die Polizei. Die mutmaßlichen Diebe fuhren am Parkplatz Burgacker ab und warfen die gestohlene Tasche in einen Mülleimer. Anschließend fuhren sie weiter Richtung Memmingen. Dabei verlor der Zeuge das Auto aus den Augen.

Mutmaßlicher Diebstahl aus Auto in Westerheim: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei fahndete sofort nach den Tatverdächtigen - allerdings erfolglos. Der Zeuge hatte sich das Kennzeichen gemerkt, sodass die Beamten nun weiter ermitteln können. Die Polizei bittet weitere Geschädigte oder Zeugen von ähnlichen Diebstählen aus Fahrzeugen, sich bei der Polizei Memmingen zu melden.

Die Beamten loben das Verhalten des Zeugen, der die Situation richtig eingeschätzt hatte und wichtige Informationen lieferte ohne sich selbst zu gefährden.

