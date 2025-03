ECDC-Chef spricht: „Aufpassen, dass wir nicht den Anschluss verlieren“

Für den ECDC Memmingen war in der Eishockey-Oberliga-Saison 24/25 im Viertelfinale Schluss. Die Serie gegen die favorisierten Heilbronner „Falken“ verloren die Indians mit 1:4. Vorausgegangen war eine Hauptrunde, in der der ECDC 35 von 48 Matches gewonnen hatte. Mit 205 Treffern war die drittbeste Offensive der Oberliga Süd am Hühnerberg beheimatet. Mit 132 Gegentoren zudem die viertbeste Defensive. Mit Vorsitzendem Sven Müller haben wir jetzt über die Saison gesprochen und auch einen Blick voraus gewagt.

