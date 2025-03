Eishockey-Krimi! ECDC Memmingen ringt Hannover nieder - die Bilder vom Spiel

Der ECDC Memmingen steht im Play-off-Viertelfinale der Eishockey-Oberliga. Vor rund 2.200 Fans in der Alpha-Cooling-Arena gewannen die Allgäuer am Dienstagabend das letzte Spiel der Best-of-5-Serie gegen die Hannover Indians mit 3:1. Die Serie geht damit mit 3:2 an Memmingen. Gegner in der nächsten Runde ab Freitag ist Oberliga-Süd-Meister Heilbronn.

Die Voraussetzungen für das entscheidende Spiel gegen Kult-Club Hannover waren alles andere als optimal. Vor der Partie grassierte ein Virus in der Memminger Mannschaft, zahlreiche Akteure waren krank oder angeschlagen. Dennoch bissen die „Süd-Indianer“ auf die Zähne und liefen bis auf die gesperrten Tobias Meier und Brett Schäfer vollzählig auf.

Nach einem torlosen ersten Drittel gingen die Hannover Indians in der 28. Minute durch Jussi Petersen in Führung. Jetzt war Moral gefragt - und die Memminger bissen sich zurück. Kapitän Tyler Spurgeon gelang in Überzahl zu Beginn des dritten Drittels der Ausgleich. Die Spannung nahm minütlich zu, beide Fanlager peitschten ihr Team nach vorn. Sehen Sie hier alle Bilder vom Einshockey-Krimi am Dienstagabend in Memmingen.

ECDC Memmingen ringt die Hannover Indians nieder - die Bilder

Icon Galerie 39 Bilder Der ECDC Memmingen hat es geschafft: Mit einem 3:1-Sieg im entscheidenden fünften Spiel bezwangen die Allgäuer die Hannover Indians und stehen im Viertelfinale.

Gut zwei Minuten vor Schluss gelang Memmingens Jack Olmstead unter tosendem Jubel die erlösende 2:1-Führung. Doch Hannover kam noch einmal zurück - Möller erzielte eine Minute vor Ende den vermeintlichen Ausgleich. Doch nach Videobeweis nahmen die Schiedsrichter den Treffer wegen Torwartbehinderung zurück.

Anstelle einer Verlängerung gab es grenzenlosen Jubel auf Memminger Seite, als Milan Pfalzer in der Schlussminute mit einem Schuss ins leere ECH-Tor den 3:1-Endstand herstellte.

Eishockey-Oberliga Play-offs: ECDC-Trainer Daniel Huhn „unglaublich stolz“ auf sein Team

ECDC-Cheftrainer Daniel Huhn war im Anschluss „unglaublich stolz“ auf sein Team. „Ich habe es schon das ganze Jahr über gesagt, dass diese Mannschaft eine tolle Moral besitzt. Heute haben sie es einmal mehr gezeigt.“

Ab Freitag geht es für die Memminger Indians im Play-off-Viertelfinale gegen die Heilbronner Falken. Gespielt wird jetzt im Modus Best-of-7 - wer zuerst vier Siege hat, zieht ins Halbfinale ein. Spiel eins startet am Freitag in Heilbronn, die zweite Partie gibt es am kommenden Sonntag (16.3.2025) um 18 Uhr am Memminger Hühnerberg.