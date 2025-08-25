Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Memmingen
Icon Pfeil nach unten

Eishockey-Oberliga: ECDC Memmingen geht mit Euphorie in die Saison - Teams vorgestellt

„Wir sind ein bisschen euphorisch“

Warum die Fans der Memminger Indians jetzt vom Aufstieg träumen können

Vor rund 450 Gästen stellt der ECDC Memmingen seine Teams für die neue Saison vor. Zumindest ein Indians-Spieler nimmt den Begriff „DEL2“ in den Mund.
Von Dominik Prähofer
    • |
    • |
    • |
    Vor rund 450 Gästen stellt der ECDC Memmingen seine zahlreichen Teams für die neue Saison vor.
    Vor rund 450 Gästen stellt der ECDC Memmingen seine zahlreichen Teams für die neue Saison vor. Foto: Siegfried Rebhan

    Stellen wir uns doch mal kurz vor, es wäre der 17. September 2027. Draußen ist es bereits dunkel an jenem Freitagabend. Die Memminger Eissporthalle liefert den Kontrast zur Dunkelheit, sie ist nämlich hell erleuchtet – und bis zum letzten Platz gefüllt. Kein Wunder, schließlich startet der frisch in die DEL2 aufgestiegene ECDC Memmingen ausgerechnet mit einem Allgäu-Derby gegen den ESV Kaufbeuren in die neue Saison. Utopie? Keineswegs, vor allem, wenn es nach Markus Lillich geht.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden