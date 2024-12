Polizei fasst Einbrecher auf in Memmingen frischer Tat

In Memmingen ist ein Einbrecher in der Nacht auf Freitag auf frischer Tat ertappt und gefasst worden. Wie die Polizei mitteilt, beobachteten zwei Anwohner gegen 2.25 Uhr, wie ein dunkel gekleideter Mann eine Scheibe eines Bistros in der Schwesterstraße einschlug.

Die aufmerksamen Zeugen alarmierten fast zeitgleich die Polizei. Innerhalb kurzer Zeit waren mehrere Beamte am Tatort. Dort angekommen sahen sie, dass der Einbrecher offenbar mit „brachialer Gewalt“, so die Polizei, einen Spielautomaten öffnen wollte. Vermutlich um an das Geld im Automaten zu gelangen. Dabei wurde er aber vermutlich durch die eintreffenden Polizisten gestört. Diese vermuteten den Täter deshalb immer noch im Gebäude.

Einbrecher in Memmingen auf frischer Tat ertappt

Da der Mann aber trotz mehrfacher Aufforderung nicht aus seinem Versteck kam, suchten ihn Beamte mit Hilfe eines Diensthundes - und fanden ihn in den Toiletten. Dort nahmen die Einsatzkräfte den Mann widerstandslos und unverletzt fest.

Der 34-Jährige hatte laut Polizei einen Schaden von mindestens 5000 Euro angerichtet. Die Kriminalpolizisten führten den Tatverdächtigen wenige Stunden später dem zuständigen Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Memmingen vor. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl und der 34-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.