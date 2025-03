Unbekannte brechen in zwei Allgäuer Tankstellen ein - gibt es einen Zusammenhang?

In Memmingen und Pfaffenhausen sind Unbekannte in Tankstellen eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, waren in der Nacht von Donnerstag, 6 März, auf Freitag, 7. März, in Pfaffenhausen mehrere Täter am Werk. Sie brachen zwischen 21 und 3.50 Uhr in eine Tankstelle in der Mindelheimer Straße in Pfaffenhausen ein.

Einbrecher verwüsten Tankstelle in Pfaffenhausen

Die Täter erbeuteten dabei Waren und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. Das Diebesgut verstauten sie in einem Bettlaken. Zudem verunreinigten die unbekannten Täter den Shop der Tankstelle derart, dass ein erheblicher Schaden entstand.

Die Täter flüchteten im Anschluss an die Tat zu Fuß entlang der Staatsstraße in nördliche Richtung, in Richtung Wertstoffhof. Einer der Täter trug das Bettlaken, in dem sich der Großteil der Beute befand. Ein zweiter Täter trug einen Teil des Diebesguts in einer Plastiktüte.

In Memmingen drang ein Unbekannter am Freitagmorgen kurz vor Geschäftsbeginn gegen 5.10 Uhr gewaltsam in eine Tankstelle in der Bodenseestraße in Memmingen ein. Der unbekannte Täter entwendete Waren im Wert von mehreren tausend Euro.

Diese verstaute der Täter in einer dunklen Sporttasche. Anschließend flüchtete er. Der Täter trug während der Tat eine blaue Jacke.

Einbruch in Tankstellen in Memmingen und Pfaffenhausen: Wer hat etwas gesehen?

Ob zwischen den beiden Einbrüchen ein Zusammenhang besteht, ist aktuell noch nicht klar, sagt ein Sprecher der Pressestelle auf Nachfrage unserer Redaktion. Die Ermittler prüfen dies aber. Erste Erkenntnisse könne es voraussichtlich im Laufe der nächsten Woche geben.

Hinweise zu beiden Vorfällen, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen die möglicherweise mit der Tat in Zusammenhang stehen, nimmt die Memminger Polizei unter der Telefonnummer 08331/1000 an.

