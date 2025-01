Warum wird dieser Lidl in Memmingen abgerissen?

Demnächst rollen die Bagger an und dann wird sie abgerissen, die Lidl-Filiale in der Woringer Straße in Memmingen. Ausgeräumt und zugesperrt ist sie bereits, deshalb stehen Kunden und Kundinnen momentan vor den verschlossenen Türen des Discounters. Doch Lidl soll nicht komplett verschwinden an diesem Standort im Süden der Stadt, ist aus der Pressestelle des Unternehmens zu erfahren.

Brigitte Hefele-Beitlich

Lidl

Memmingen