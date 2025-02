Kindergarten: Neuer Anbau löst Platzproblem in Steinheim

An den Holzgarderoben hängen farbenfrohe Jacken und Taschen, liebevoll gemalte Bilder der Kinder zieren die Wände. Die dunkelgrüne, fein ausgearbeitete Holzfassade wird durch große Fenster unterbrochen, durch die das Tageslicht fällt. Die Räume sind freundlich gestaltet und beinhalten eine bunte Auswahl an Spielzeug. Bereits seit ein paar Wochen können die Kinder den neuen Anbau des Kindergartens in Steinheim nutzen. Nun wurde er offiziell eingeweiht.

Felix Leufer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Steinheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kindergarten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis