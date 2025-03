Wer nach Ladenschluss noch Wurst, Fleisch, Brot, Milch oder Eier benötigt, für den stehen in Memmingen und Umgebung mittlerweile einige Selbstbedienungsautomaten zur Verfügung, die von Einzelhandel, Metzgereien, Landwirten und Bäckereien aufgestellt wurden. Rund 200 Produkte an einem Ort, der rund um die Uhr zugänglich ist, will nun die sogenannte „Ackerbox“ bieten.

Johannes Schlecker Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Memmingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Deutschland Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis