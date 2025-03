Frauen des ECDC Memmingen können am Samstag Deutscher Eishockeymeister werden

Die Eishockeyfrauen des ECDC Memmingen haben vorgelegt. Nach zwei Auswärtssiegen (2:1 und 3:2) in Budapest fehlt den Memmingerinnen im diesjährigen Play-off-Finale in der Bundesliga noch ein Sieg aus maximal drei Spielen, um ihren Titel zu verteidigen. Die erste Möglichkeit dazu bietet sich ihnen am kommenden Samstag um 18 Uhr beim Heimspiel in der Alpha Cooling-Arena am Memminger Hühnerberg. Sollte es an diesem Abend noch nicht gelingen, findet das Spiel vier bereits einen Tag später, am Sonntag um 13 Uhr, an gleicher Stätte statt.

Das war das Ziel der Memminger ECDC-Frauen

Genau das war eines der Ziele der Indians-Frauen: Tabellenerster in der Hauptrunde der blossom-ic DFEL Fraueneishockey-Bundesliga zu werden und sich damit das Heimrecht zu sichern. Nach einem „Sweep“ (drei Siege in Folge) im Halbfinale über Mannheim bezwangen die Indians den HK Budapest am vergangenen Wochenende in deren Halle zweimal. Damit haben sie im Modus „Best-of-5“ drei „Match-Pucks“, um ihren Titel zu verteidigen.

„Wir freuen uns riesig darauf, erstmals seit die Play-offs eingeführt wurden, die Möglichkeit zu haben, zuhause Meister werden zu können“, sagt der sportliche Leiter der Indians-Frauen, Peter Gemsjäger. Die vergangenen beiden Titel hatten die Maustädterinnen in Mannheim beziehungsweise in Ingolstadt gewonnen.

Warum das Spiel laut Trainer Waldemar Dietrich kein Selbsläufer wird

Ein Selbstläufer wird die nächste Begegnung am Samstag gegen die Ungarinnen freilich nicht, da ist sich ECDC-Trainer Waldemar Dietrich sicher: „Beide Spiele in Budapest waren sehr knapp. HK Budapest ist klar der stärkste Gegner in der DFEL und wir müssen eine ähnlich konzentrierte Leistung wie vergangene Woche in der ungarischen Hauptstadt abrufen, um erfolgreich zu sein.“

Die Frauen aus Budapest leisten mit fünf Partien innerhalb von sieben Tagen einen wahren Spiele-Marathon: Neben der Finalrunde in der blossom-ic DFEL ging es am Mittwoch sowie am Donnerstag gegen MAC Budapest auch noch um die ungarische Meisterschaft.

Indians hoffen auf über 2000 Zuschauer

Das Interesse an diesem Play-off-Finale ist riesig, die Indians Frauen rechnen damit, am Samstag die 2000er-Marke knacken zu können. Das Eröffnungsbully wird von Memmingens Oberbürgermeister Jan Rothenbacher durchgeführt.

Der Zutritt zur Eissporthalle ist ausschließlich über die Südseite (bei den Kassenhäuschen der Eissporthalle, links) bei der ECDC-Geschäftsstelle möglich. Hallenöffnung ist eine Stunde vor Spielbeginn.