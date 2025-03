„Schwierige Gefühle“: Das sagt Matej Pekr zu seinem Abschied aus Memmingen

Vier Jahre. 217 Spiele. 296 Scorerpunkte und unzählige Emotionen. Der vergangene Woche 37 Jahre alt gewordene Matej Pekr hat sich beim ECDC Memmingen in die Herzen und auch in die Geschichtsbücher der Indians gespielt. Jetzt geht seine Zeit am Hühnerberg zu Ende. „Nach vier wundervollen Saisons“ verlasse er in die Indians, erzählt der im kleinen tschechischen Örtchen Unicov geborene Angreifer.

Manuel Weis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Memmingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hühnerberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis