Memminger Indians bitten Lindau zum Derby

Für den ECDC Memmingen geht es am Freitagabend in der Eishockey-Oberliga Süd um wichtige Punkte. Am heimischen Hühnerberg sind ab 20 Uhr die Lindau Islanders zu Gast. Gegen das Team vom Bodensee werden die Indianer stark gefordert sein. Verzichten müssen sie allerdings auf die gesperrten Denis Fominych und Patrick Kurz. Tickets für das Derby sind bereits im Vorverkauf erhältlich.

Lindau Islanders kommen in der Eishockey-Oberliga immer besser in Fahrt

Nach zahlreichen Sonntags-Heimspielen sind die Memminger Indians nun auch wieder am Freitag zurück am Hühnerberg. Mit den Lindau Islanders bekommen es die Rot-Weißen mit einem unangenehmen Gegner zu tun, der in diesem Jahr seinen Kader noch einmal deutlich aufwerten konnte. Die Gäste kommen immer besser in Fahrt, zuletzt gab es, neben Siegen gegen Passau und Stuttgart, jedoch auch zwei knappe Niederlagen gegen Bietigheim und Höchstadt. Potenzial für die Top-6 der Liga besitzen die Lindauer allemal, auch wenn bislang nur der siebte Tabellenplatz für das Team von Trainer Baindl zu Buche steht.

Topscorer des Gegner ist auch Nationalspieler

Topscorer im Kader des EVL ist mit einigem Abstand Kontingentspieler Zan Jezovsek, der Nationalspieler seines Heimatlands Slowenien ist. Auch Ex-Indianer Marcus Marsall sowie Neuzugang Jari Neugebauer punkten fleißig, mit Valentin Busch ist auch ein weiterer ehemaliger Indians-Akteur in Lindau tätig. In der Verteidigung ruht viel Verantwortung auf den Schultern von Steffen Tölzer, der mit enormer Erfahrung aus DEL und DEL2 aufwarten kann. Das Hinspiel am Bodensee ging mit 2:4 an die Indians. Auch damals war es ein sehr enges und umkämpftes Spiel, bei dem die Sicht wegen Nebels sehr eingeschränkt war.

Diese beiden Spieler beim ECDC Memmingen am Freitag fehlen

Die Indians müssen am Freitag zwei schmerzhafte Sperren kompensieren. Denis Fominych und Patrick Kurz sind aufgrund von Spieldauerstrafen in der Schlussphase der vergangenen Partie zum Zuschauen verdammt. Den Platz von Patrick Kurz in der Defensive wird Henry Homann einnehmen, wer Denis Fominych ersetzt oder ob es zu größeren Umstellungen in der Offensive kommt, entscheidet sich in den Trainingseinheiten vor der Partie.

Am Sonntag geht es für den ECDC dann nach Heilbronn (Anmeldungen für den Fanbus noch möglich). Um die Falken weiter auf Distanz zu halten, wären Punkte gegen Lindau Gold wert.

Karten fürs Heimspiel am Freitag sind bereits im Vorverkauf erhältlich. Das Allgäu-Bodensee-Derby startet um 20 Uhr, die Abendkassen am Spieltag öffnen eine Stunde vor dem ersten Bully.