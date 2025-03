Eishockey-Oberliga: ECDC Memmingen gewinnt erstes Spiel in den Play-offs

In der Memminger Alpha Cooling Arena läuft die erste Minute der Verlängerung, als Linus Svedlund die Zuschauer in einen ekstatischen Freudentaumel stürzt. Auf Zuspiel von Edgars Homjakovs versenkt der Schwede die Scheibe zum 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)-Siegtreffer im Tor der Hannover Indians. Damit ist das erste von maximal fünf Spielen der Play-off-Achtelfinalserie zu Ende. Memmingen führt mit 1:0. Für das Weiterkommen sind drei Erfolge notwendig.

Über 3000 Zuschauer verfolgen erste Partie des ECDC Memmingen in den Play-offs

Mit über 3000 Zuschauern – darunter auch rund 300 Gästeanhänger – ist die Arena an diesem Abend zwar nicht ausverkauft, aber gut besucht. Schon vor dem Startbully knistert es auf den Rängen vor Spannung. „Ich bin vor dem Spiel schon sehr nervös gewesen“, sagt etwa Indians-Fan Diana Knoblich. Die junge Frau aus Memmingerberg ergänzt: „Die Stimmung ist gut, es herrscht richtiges Play-off-Feeling.“ Der Memminger Thomas „Udo“ Ried stößt in dasselbe Horn wie Knoblich. Ried sagt: „Man spürt, dass das Kribbeln bei den Zuschauern da ist.“ Dass die Halle endlich wieder (nahezu) voll sei, mache das Eishockey gleich noch interessanter als es ohnehin schon sei.

Kaltstart für die Memminger Indians

Auf dem Eis legen die gastgebenden Indians einen klassischen Kaltstart hin: Bereits in der zweiten Minute trifft der letztjährige ECDC-Stürmer Sebastian Christmann im Powerplay zur 0:1-Führung für Hannover. Die sangesfreudigen Anhänger des Nord-Oberligisten sind aus dem Häuschen. Sieben Minuten später antwortet der ECDC Memmingen: Kapitän Tyler Spurgeon erzielt in Unterzahl den Ausgleichstreffer zum 1:1. Alles wieder offen. Mit diesem Zwischenstand gehen beide Teams denn auch in die erste Drittelpause.

Zum zweiten Drittel: In der 27. Minute sorgt der Hannoveraner Julian Wäser für einen echten Aufreger. Nach einer Spieldauer-Disziplinarstrafe ist das Match für den 22-Jährigen vorzeitig beendet. Der umkämpfte Mittelabschnitt, in dem beide Teams intensives Play-off-Eishockey bieten, bleibt völlig torlos. Als die zweite Drittelpause beginnt, steht es noch immer 1:1.

Memmingen und Hannover auf absoluter Augenhöhe

Im Schlussabschnitt begegnen sich die beiden Rivalen weiter auf absoluter Augenhöhe. Nach 49 Minuten schreitet dann Kapitän Spurgeon ein zweites Mal zur Tat: Der frühere Kaufbeurer schießt den ECDC mit 2:1 in Führung. Ist das schon der Sieg in diesem hochspannenden Duell? Nein, denn Gäste-Verteidiger Jussi Petersen gleicht 86 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit doch noch zum 2:2 aus. Auf den Rängen macht sich Enttäuschung breit. Wenig später steht fest: Das Spiel geht beim Stand von 2:2 in die Verlängerung.

So geht es für den ECDC Memmingen weiter

Dort geht es dann blitzschnell: Linus Svedlund bringt mit seinem Siegtor zum 3:2 den Hühnerberg zum Wackeln. Der erste von drei notwendigen Siegen ist aus ECDC-Sicht perfekt. Bereits am Montag machte sich der Memminger Tross auf den Weg zum Pferdeturm. Dort, in der kultigen Spielstätte der Hannover Indians, bestreitet der ECDC am Dienstagabend Spiel zwei der Achtelfinal-Serie.

ECDC-Cheftrainer Daniel Huhn lobt nach dem Auftaktmatch in Memmingen die „überragende Stimmung am Hühnerberg.“ Seine Akteure hätten sich mit fortschreitender Spieldauer immer besser ins Spiel reingekämpft. Am Ende sei es „ein Sieg des Willens“ gewesen.

