250 Fans hoffen und leiden mit dem ECDC Memmingen in Hannover mit

Zuversichtlich waren sie, die über 250 mitgereisten Memminger Schlachtenbummler: Für „ihre“ Indians reisten sie mit Bus, Bahn und Auto rund 600 Kilometer durch die Bundesrepublik in die Landeshauptstadt Niedersachsens: In Spiel zwei des Play-off-Achtelfinals („Best of Five) gegen den EC Hannover sollte nach dem 3:2 nach Overtime zum Auftakt zuhause der zweite Sieg und damit ein großer Schritt in Richtung nächste Runde her. „Es wird ein knappes Ding, aber wir gewinnen. Und am Freitag machen wir daheim den Sack zu“, sagte etwa Lars, einer derer, die mit dem Doppeldecker-Fanbus über sieben Stunden lang in die Leinestadt gereist waren. Doch am Ende kam es anders: Trotz eines starken Auswärtsspiels unterlagen die Maustädter mit 2:3 (1:1/0:2/1:0).

