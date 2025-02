Eishockey: Erste wichtige Play-off-Informationen für Fans des ECDC Memmingen

Die Memminger Indians haben in der Hauptrunde der Eishockey-Oberliga als Tabellenvierter noch vier Partien zu absolvieren. Die erste davon am Dienstagabend ab 19.30 Uhr beim EV Lindau (Tabellensechster). Bereits jetzt steht fest: Die Gefro-Indians werden in der ersten Runde der Play-offs auf jeden Fall Heimrecht haben. Sie werden also in der Alpha-Cooling-Arena ins Achtelfinale starten – und auch ein eventuelles fünftes und entscheidendes Spiel in Runde eins würde am Hühnerberg stattfinden.

Die Ausgangslage: Die Indians liegen derzeit sechs Punkte hinter dem Deggendorfer SC (DSC), haben aber noch ein Spiel mehr als der Tabellendritte zu absolvieren. Ob die Memminger den dritten Platz noch erreichen können, wird sich wohl bereits am Dienstagabend zeigen. Dann nämlich gastiert der ECDC in Lindau, Deggendorf bekommt es zuhause mit dem Tabellenzweiten Bietigheim zu tun. Die restlichen Memminger Gegner in der Hauptrunde sind Bayreuth (Vorletzter), Stuttgart (Letzter) und Peiting (Neunter). Deggendorf muss noch gegen Höchstadt (Fünfter) und Riessersee (Achter) ran.

Es könnte ein Wiedersehen mit Hannover geben

Die Termine: Das erste Spiel der Best-of-five-Serie im Play-off-Achtelfinale gegen ein Team aus der Oberliga Nord findet am Sonntag, 2. März statt. Als Vierter bekämen es die Indians mit dem Nord-Fünften zu tun. Mögliche Gegner sind die Teams aus Essen, Hannover, Herford und Leipzig. Am Faschingsdienstag (4. März) findet die erste Partie auswärts statt, ehe die Serie am Freitag, 7. März, wieder nach Memmingen zurückkehren wird. Falls nötig, gibt es am 9. beziehungsweise am 11. März Spiel vier und fünf.

Der Online-Vorverkauf: Karten für die beiden bereits sicheren Heimspiele des ECDC im Achtelfinale werden ab dem 22. Februar im Online-Vorverkauf erhältlich sein. Dauerkarten (ausgenommen Sponsoren) haben nach Angaben des ECDC Memmingen in den Play-offs keine Gültigkeit mehr.

Inhaber von Sitzplatz-Dauerkarten genießen ein Vorkaufsrecht für ihren angestammten Platz bis zum jeweiligen Spielbeginn. Diese Karten können per E-Mail (organisation@memmingen-indians.de) oder an zwei Zusatzterminen verlängert werden. Werden die Sitzplatz-Tickets nicht schon im Voraus beansprucht, können sie trotzdem noch am Spieltag an der Abendkasse abgeholt werden.

Der ECDC bietet zusätzliche Verkaufstermine an

Die Zusatz-Verkäufe in der Eissporthalle: Die Indians werden zusätzliche Verkaufstermine anbieten. Hier können Sitzplatz-Dauerkarten verlängert sowie Stehplätze erworben werden. Die beiden Verkäufe finden am Dienstag, 18. Februar, von 15 bis 17.30 Uhr sowie am Freitag, 21. Februar, von 9 bis 11 Uhr statt. Hier werden außerdem limitierte Play-off-Schals sowie ECDC-Fanbier angeboten.

Das Play-off-Trikot: In den Heimspielen der Play-offs werden die Indians in eigens angefertigten Play-off-Trikots auflaufen. Diese können ab sofort als „Blind buy“ zum Vorzugspreis vorbestellt werden und treffen dann nach Bestellung bis Freitag rechtzeitig zum ersten Heimspiel der Endrunde ein.

Wo sich ECDC Fans für den Bus anmelden können

Die erste Auswärtsfahrt: Für die erste Partie im Norden kann man sich bereits für den Fanbus anmelden. Dieser wird, je nach Gegner, bereits am Vormittag (gegen 9.30 Uhr) starten und voraussichtlich zwischen 45 und 65 Euro kosten. Die Anmeldung ist verbindlich, es steht nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung. Der Bus ist nach Indians-Angaben bereits gut gefüllt. (mit mfr)