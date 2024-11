Eishockey: Am Sonntag steigt in der Memminger Eissporthalle das Spitzenspiel der Eishockey-Oberliga Süd

Gipfeltreffen am Hühnerberg: Am Sonntag ab 18 Uhr steigt in der Alpha-Cooling-Arena am Memminger Hühnerberg das Spitzenspiel der Eishockey-Oberliga Süd. Nahezu im Gleichschritt marschierten die Teams aus Bietigheim und Memmingen in den vergangenen Wochen erfolgreich durch die Partien. Nun kommt es zum direkten Aufeinandertreffen beider Mannschaften. Tickets für die Begegnung sind im Vorverkauf online erhältlich. Die Indians raten dazu, diesen zu nutzen.

Bietigheim und Memmingen kämpfen um die Tabellenspitze

Nur ein Punkt trennte beide Teams vor dem Wochenende in der Tabelle. Unabhängig vom Ausgang des Memminger Spiels am Freitag in Passau wird es also einen Kampf um die Tabellenspitze geben. Bietigheim war am Freitag spielfrei. Lediglich der Deggendorfer SC könnte sich als drittes Team noch einmischen. Die Niederbayern haben allerdings bereits mehr Spiele absolviert als die beiden Konkurrenten.

Die „Steelers“ sind aus der DEL2 abgestiegen

Die „Steelers“ aus Bietigheim kamen vor der Saison aus der DEL2 als Absteiger in die Oberliga Süd und wollen dort zurück zu alter Stärke finden. Diese hatte sie bis vor zwei Jahren sogar in die DEL geführt. Der doppelte Abstieg ließ den Klub aus Baden-Württemberg hart landen, nun soll ein kompletter Neustart her. Das runderneuerte Team, das immer noch zahlreiche namhafte Spieler aufweist, funktioniert dabei immer besser.

Bietigheim stellt die beste Defensive der Oberliga Süd

Nach anfänglichen Schwierigkeiten haben sich die Grün-Weißen stetig nach oben gearbeitet. Sie stellen aktuell den zweitbesten Sturm sowie die beste Defensive der Liga. Im Kader sticht in der Offensive vor allem das Kontingent-Duo Marek Racuk und Erik Nemec hervor, die Leaderposition wird aber von Kapitän Alex Preibisch eingenommen, der den Weg von der DEL bis in die Oberliga mitgegangen ist. In der Defensive verfügen die Steelers mit dem zu alter Stärke zurückgekehrten Sören Sturm über einen offensiv ausgerichteten Verteidiger mit Punktegarantie. Mitverantwortlich für den starken Auftritt in der Defensive sind auch die Torhüter-Leistungen. Vor allem Olafr Schmidt sorgt hier wöchentlich für ausgezeichnete Siegchancen seines Teams.

Der ECDC hat den Vertrag mit Stürmer Christmann aufgelöst

Bei den Indians verließ Sebastian Christmann unter der Woche den Verein (unsere Redaktion berichtete). Der Angreifer und die Memminger lösten den bestehenden Vertrag auf. Der 25-Jährige läuft ab sofort wieder für seinen Ex-Klub Hannover Indians auf.

Die Indians erwarten weit mehr als 2000 Zuschauer

Der Memminger Kader dürfte – mit dieser Ausnahme – vollständig ins Wochenende gehen. Das klare Ziel des ECDC ist, die Tabellenführung in die Maustadt zu holen. Karten für die Begegnung am Sonntagabend sind bereits erhältlich. Sitzplätze wurden aber bereits vor dem Wochenende in einigen Bereichen knapp. Die Indians erwarten erneut deutlich mehr als 2000 Zuschauer in der Alpha-Cooling-Arena am Memminger Hühnerberg. Um Wartezeiten zu vermeiden, wird vom ECDC dringend empfohlen, den Vorverkauf zu nutzen. Die Abendkassen sowie die Stadiontore öffnen eine Stunde vor Spielbeginn. (mit mfr, maj)

Die Topscorer des ECDC und der Oberliga Süd Die besten Scorer des ECDC Memmingen: 1. Tyler Spurgeon, 26 Punkte (19 Spiele/10 Tore/16 Assists/11. ligaweit), 2. Markus Lillich, 26 (19/9/17/12.), 3. Edgars Homjakovs, 24 (19/8/16/19.) , 4. Matej Pekr, 20 (17/10/10/32.), 5. Linus Svedlund, 19 (19/4/15/43.).

Die besten Scorer der Eishockey-Oberliga Süd: 1. Felix Beauchemin-Brassard, EC Peiting (20 Spiele/38 Punkte/15 Tore/23 Assists), 2. Zan Jezovsek, EV Lindau (20/32/15/17), 3. Robin Soudek, SC Riessersee (19/30/14/16), 4. Marek Racuk, Bietigheim (18/30/8/22), 5. Robin Just, Heilbronn (16/30/4/26). (maj)