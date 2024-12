Eishockey: Der ECDC Memmingen empfängt am Freitag den EC Bad Tölz zum "Spiel der Herzen"

Das „Spiel der Herzen“ steht an: Am Freitagabend soll die Alpha-Cooling-Arena am Memminger Hühnerberg wieder zum Leuchten und Funkeln gebracht werden. Diesmal werden die Einnahmen aus dem Verkauf der blinkenden roten Kunststoffherzen an die Regens-Wagner-Stiftung in Lautrach übergeben.

Nachdem im vergangenen Jahr mehr als 6500 Euro zugunsten der Kinderklinik gesammelt worden waren, die daraufhin ein teures Beatmungsgerät anschaffen konnte, führt Eishockey-Oberligist ECDC Memmingen auch in diesem Jahr das beliebte „Spiel der Herzen“ durch.

Die roten Herzen werden an den Eingängen verkauft

Im letzten Heimspiel vor Weihnachten empfangen die Memminger Indians die Tölzer „Löwen“ in der Maustadt. Neben der sportlichen Bedeutung (Dritter gegen Fünfter) soll auch der gute Zweck nicht zu kurz kommen. An den Eingängen der Eissporthalle werden, wie auch in den vergangenen Jahren üblich, „Blinke-Herzen“ gegen eine Spende von mindestens zwei Euro ausgegeben. Diese sollen nach Angaben des ECDC „den gut gefüllten Hühnerberg dann bereits vor Spielbeginn zum Leuchten bringen“.

„Die roten Herzen sollen den gut gefüllten Hühnerberg bereits vor dem Spielbeginn zum Leuchten bringen.“ ECDC Memmingen, Veranstalter des „Spiels der Herzen“

Sämtliche Einnahmen aus dem Verkauf der Herzen gehen in diesem Jahr an die Regens-Wagner-Stiftung in Lautrach. Dort soll ein wichtiger Beitrag zum barrierefreien Kochen geleistet werden, das im Rahmen des Familienunterstützenden Dienstes angeboten wird. Im besten Fall wird laut ECDC aus den Spendengeldern der Großteil einer höhenverstellbaren und unterfahrbaren Küche angeschafft.

Wofür sich die Regens-Wagner-Stiftung engagiert

Die Regens-Wagner-Stiftung bietet vielfältige Angebote für Menschen mit geistiger, psychischer und mehrfacher Behinderung sowie für Menschen nach einem Schädel-Hirn-Trauma. Aktuell werden mehr als 500 Menschen mit Behinderung an den Standorten Lautrach, Legau, Memmingen, Mindelheim und Ottobeuren begleitet.

Karten für die Oberliga-Partie am Freitag sind, wie gewohnt, über den Online-Vorverkauf der Indians erhältlich. Die Verantwortlichen des ECDC rechnen mit einer Kulisse von mehr als 2500 Zuschauern. Auch zahlreiche Fans aus Oberbayern haben sich angekündigt. Es wird vom Verein dringend empfohlen, den Vorverkauf zu nutzen, da vor allem Sitzplätze zeitnah knapp werden dürften. (mit maj)