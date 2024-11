Eishockey: Der ECDC Memmingen empfängt den EV Füssen zum Allgäu-Derby

Es ist das erste Allgäu-Derby am Hühnerberg in dieser Saison: Am Sonntagabend kommt es in der Alpha-Cooling-Arena zum Aufeinandertreffen der Memminger Indians mit dem EV Füssen (EVF). Die Ostallgäuer zählen zu den positiven Überraschungen dieser Spielzeit und dürften die Gastgeber ziemlich fordern. Die Partie beginnt um 18 Uhr, Tickets sind bereits im Vorverkauf erhältlich.

Mit dem EV Füssen kommt am Sonntagabend ein Team nach Memmingen, das bislang alle Erwartungen übererfüllt hat. Da es mit einem jungen Kader antritt, sahen zahlreiche Experten das Team vom Kobelhang vor dem Saisonbeginn in den hinteren Tabellenregionen. Doch nun steht der EVF auf Platz sieben, mit Tuchfühlung zu Platz fünf. Der größte Erfolgsgarant im schwarz-gelben Trikot heißt Bauer Neudecker, der mit bislang mit 23 Scorerpunkten hervorragend getroffen und aufgelegt hat.

Das erste Spiel gegen Füssen gewann Memmingen 6:2

Der kleine und wendige Nordamerikaner Neudecker bildet mit dem ehemaligen Memminger Spieler Julian Straub das Herzstück der EVF-Offensive und sicherte dem Team aus Füssen bereits zahlreiche Punkte. Weitere Schlüsselakteure sind die beiden anderen Kontingentspieler Jerry William und Philippe Bureau-Blais. Der Letztgenannte verpasste verletzungsbedingt bereits einen Großteil der Saison, ist aber seit seinem Comeback unumstrittener Leitwolf in der Füssener Defensive. Mit Benedikt Hötzinger verfügt der EVF auch über einen hervorragenden Schlussmann, der gegnerische Offensiven zur Verzweiflung bringen kann.

Die erste Begegnung beider Mannschaften in dieser Runde endete am Kobelhang mit 6:2 für die Indians. Seit der Länderspielpause waren beide Mannschaften bis vor dem Wochenende noch ohne Punktverlust. Füssen bezwang Peiting und Passau, zuvor waren dem EVF bereits Achtungserfolge gegen Bietigheim (1:2 nach Overtime) und Bad Tölz gelungen.

Überzeugender Auftritt der Memminger in Garmisch

Die Indians gehen mit breiter Brust und guten Leistungen im Rücken in das erste Heim-Derby der Saison. Nach dem überzeugenden Erfolg in Garmisch-Partenkirchen und dem Heimsieg gegen die Tölzer „Löwen“ sollen auch gegen die Allgäuer Rivalen die Punkte in der Maustadt behalten werden. Dabei dürften Memmingens Trainer Daniel Huhn alle Spieler zur Verfügung stehen.

Karten für die Partie am Sonntag (Beginn: 18 Uhr) sind bereits im Vorverkauf erhältlich. Nachdem bereits in der vergangenen Woche mehr als 2000 Zuschauer in die Alpha-Cooling-Arena am Hühnerberg pilgerten, werden auch am Sonntag wieder mindestens so viele Fans erwartet. Die Stadiontore öffnen am Sonntag um 17 Uhr. Tickets wird es laut ECDC auch an der Abendkasse in ausreichender Anzahl geben. Für Sitzplätze empfehle es sich aber, den Vorverkauf zu nutzen.

Die Topscorer des ECDC und der Oberliga Süd Die besten Scorer des ECDC Memmingen: 1. Edgars Homjakovs, 23 Punkte (17 Spiele/7 Tore/16 Assists/15. ligaweit), 2. Tyler Spurgeon, 22 (17/9/13/16.), 3. Markus Lillich, 22 (17/8/14/17. ligaweit), 4. Matej Pekr, 17 (15/9/8/35.), 5. Linus Svedlund, 16 (17/3/13/50.).

Die besten Scorer der Eishockey-Oberliga Süd: 1. Felix Beauchemin-Brassard, Peiting (18 Spiele/35 Punkte/15 Tore/20 Assists), 2. Marek Racuk, Bietigheim (16/29/8/21), 3. Zan Jezovsek, Lindau (18/26/12/14), 4. Niklas Jentsch, Heilbronn (16/26/11/15), 5. Thomas Heger, Peiting (18/26/8/18). (maj)