Eishockey-Oberliga: Der ECDC Memmingen fährt am Freitag nach Passau und empfängt am Sonntag Lindau

Der ECDC Memmingen ist weiter auf Punktejagd in der Eishockey-Oberliga Süd: Am Freitagabend führt der Spielplan den Tabellenvierten aus der Maustadt nach Passau, zwei Tage später kommt es gegen den Tabellenachten, den EV Lindau, zum Derby am Hühnerberg. Tickets für das Heimspiel, das um 18 Uhr beginnt, sind bereits erhältlich.

Die Indians stehen vor dem Wochenende mit 68 Punkten auf dem vierten Platz der Oberliga Süd. Nachdem sie unter der Woche spielfrei waren, wurden die Memminger vom Team aus Deggendorf (71 Punkte) überholt. Der Tabellenzweite, die „Falken“ aus Heilbronn, hat 72 Zähler auf seinem Konto, allerdings noch ein Spiel weniger absolviert als seine Konkurrenten.

Am Freitag fährt der ECDC nach Passau

Am Freitag geht‘s für den ECDC nun zum Vorletzten, den „Black Hawks“ aus Passau. Die Niederbayern sind mit der bisherigen Spielzeit nicht wirklich zufrieden. Vor Kurzem wurde ein Trainerwechsel vollzogen: Petr Bares hat das Ruder übernommen. Topscorer sind Routinier Andrew Schembri sowie die Kontingentspieler Arturs Sevcenko und Carter Popoff.

Vor allem Popoff gilt in der Drei-Flüsse-Stadt als Hoffnungsträger. Erst später in der Saison zum Team gestoßen, geht er nun bereits mit zahlreichen Punkten und als Kapitän voran. Rückhalt Marco Eisenhut, langjähriger Indians-Goalie, kann sich über Arbeit nicht beklagen, macht bislang aber im Gehäuse der Niederbayern eine sehr gute Figur.

Die bisherigen beiden Begegnungen in dieser Saison gingen an die Indians. Das jüngste Spiel in Passau gewannen sie aber erst in der Verlängerung. Vor allem in eigener Halle waren die „Black Hawks“ für die Memminger immer eine unangenehme Aufgabe. Die Partie beginnt am Freitag um 19.30 Uhr und wird live von SpradeTV gezeigt.

Am Sonntag kommt Lindau nach Memmingen

Zwei Tage später folgt dann am Sonntag das nächste Heimspiel der Indians. Zu Gast ist mit dem EV Lindau (EVL) ein langjähriger Rivale und Konkurrent. Die „Islanders“, die unter anderem auf die Ex-Memminger Marcus Marsall und Valentin Busch zurückgreifen können, kommen mit einem deutlichen 5:0-Sieg unter der Woche gegen Stuttgart in die Maustadt.

Einige namhafte Akteure tummeln sich mittlerweile im Team der „Islanders“. So wurden zuletzt Steffen Tölzer und Jari Neugebauer an den Bodensee geholt. Topscorer ist mit deutlichem Abstand der slowenische Nationalspieler Zan Jezovsek, der bereits 22 Tore erzielt hat.

Obwohl die beiden bisherigen Vergleiche in dieser Saison an die Indians gingen, dürfen sie sich vor dem Duell nicht allzu sicher sein. Der EVL steht aktuell auf Tabellenplatz acht, hat aber vom Potenzial her noch deutlich Luft nach oben. Ein großer Vorteil aus Sicht des ECDC könnten die Special Teams (Überzahl- und Unterzahlformationen) werden. Hier haben die Maustädter deutlich bessere Werte vorzuweisen.

Olmsteads Einsatz hängt von Svedlunds Pass ab

Die Indians konnten unter der Woche wieder einmal im normalen Rhythmus trainieren und sich vorbereiten. Nachdem zuletzt doch einige Spieler angeschlagen waren, hofft man beim ECDC nun auf bessere Vorzeichen für die anstehenden Partien.

Unter der Woche wurde mit Jack Olmstead ein US-amerikanischer Angreifer verpflichtet (unsere Redaktion berichtete bereits). Er wird aber wohl nur zum Einsatz kommen können, falls der schwedische Verteidiger Linus Svedlund seinen deutschen Pass noch vor dem Wochenende entgegennehmen kann.

Das Heimspiel gegen Lindau beginnt am Sonntag um 18 Uhr in der Alpha-Cooling-Arena, Karten sind bereits online im Vorverkauf erhältlich. (mit mfr und maj)