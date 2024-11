Eishockey: Der ECDC Memmingen gewinnt in Riessersee 5:2

Die Memminger Indians haben an der Zugspitze beim SC Riessersee den nächsten Dreier eingefahren. Der ECDC Memmingen setzte sich mit 5:2 durch und bleibt dadurch Dritter – mit einem Punkt Rückstand auf Tabellenführer Bietigheim. Am Freitag geht es für die Gefro-Indians beim Tabellenvorletzten Höchstadter EC (HEC) weiter, ehe am Sonntag ab 18 Uhr der EV Füssen (Siebter) in der Alpha-Cooling-Arena am Hühnerberg gastiert.

Die Indians kamen beim SC Riessersee flott aus der Kabine und hatten gleich zu Beginn gute Chancen. Auch in der Folge prüften sie SCR-Goalie Andreas Mechel mit guten Abschlüssen. Die Hausherren spielten aber ebenso mutig in Richtung Indians-Tor und jubelten an diesem Abend als Erste. Alexander Höller beförderte den Puck zum 1:0 unter die Latte. Vorausgegangen war eine Unaufmerksamkeit im Memminger Spiel.

Doppelschlag der Indians durch Peleikis und Pekr

Die Indians glichen aber keine zwei Minuten später aus. Robert Peleikis stand goldrichtig und schob in Überzahl zum 1:1 ein. Rund 30 Sekunden später machte Matej Pekr den Doppelschlag perfekt. Der Angreifer lauerte vor dem gegnerischen Tor und stocherte die Scheibe zum 2:1 ins Netz. Mit diesem Zwischenstand ging es in die erste Pause des Abends.

Kurz nach der ersten Pause mussten die Indians den Ausgleich hinnehmen. Robin Soudek schloss per Direktabnahme zum 2:2 für die Werdenfelser ab. Den ECDC beeindruckte das aber nicht. In Überzahl bediente Robert Peleikis den frei stehenden Brett Schaefer im Slot, der zum 3:2 traf. Pascal Dopatka legte mit seinem ersten Saisontreffer zum 4:2 nach, ehe Alessandro Schmidbauer mit einem platzierten Schuss aus dem Handgelenk das 5:2 erzielte. Auch für ihn war es das erste Tor in dieser Spielzeit. Mit der komfortablen Führung gingen die Indians ins letzte Drittel.

Die Memminger ließen nichts mehr anbrennen und verwalteten das Spiel. Am Ende blieb es beim 5:2-Auswärtssieg für die Indians. Sie sind nach der Länderspiel-Pause weiterhin ungeschlagen und verkürzten den Abstand auf die Tabellenspitze auf einen Punkt.

Der ECDC Memmingen fährt ohne Fans nach Höchstadt

Am Freitag treten die Indians ab 20 Uhr in Höchstadt an, jedoch ohne Fans. Grund sind die aktuellen Bauarbeiten in der Eishalle am Aischgrund, die keine Fantrennung erlauben. Deswegen schritten die Sicherheitsbehörden ein. Der HEC feierte erst vor Kurzem sein Saisondebüt vor eigener Kulisse.

Wochenlang mussten die Franken wegen der Lage in der eigenen Halle ausschließlich auswärts antreten. Unter anderem in Memmingen waren sie bereits erfolgreich. Nun soll aus Memminger Sicht Wiedergutmachung betrieben werden.

Bei Höchstadt spielen zwei ehemalige Memmminger

Der langjährige Trainer der „Alligators“, Mikhail Nemirovsky, wechselte vor ein paar Wochen in die DEL2 zu Freiburg. Morgan Perrson heißt der neue Mann an der Bande des HEC. Er soll das Team in die Play-offs führen. Das Team mit den ehemaligen Memminger Spielern Maxim Mastic und Anton Seewald kam trotz der widrigen Umstände zuletzt auch immer besser in Fahrt. Mit Seewald und Jake Fardoe sind zwei bekannte Namen erwartungsgemäß auf den vorderen Scorer-Plätzen zu finden.

Karten für das Heimspiel gegen Füssen am Sonntag sind im Vorverkauf online erhältlich. Die Adresse lautet: https://shops.ticketmasterpartners.com/ecdc-memmingen

(mit mfr und maj)

Das Spiel des ECDC gegen Riessersee im Stenogramm Ergebnis: SC Riessersee – ECDC Memmingen (1:2; 1:3; 0:0).

Tore: 1:0 (11.) Höller (Soudek), 1:1 (13.) Peleikis (Lillich, Spurgeon; 5-4), 1:2 (14.) Pekr (Homjakovs), 2:2 (24.) Soudek (Schwarz), 2:3 (25.) Schaefer (Peleikis, Lillich; 5-4), 2:4 (30.) Dopatka (Meier), 2:5 (36.) Schmidbauer (Meier).

Strafminuten: Riessersee elf, Memmingen acht.

Kader ECDC Memmingen: Für die Indians spielten: Tor: Flott-Kucis (60:00), Eisenhut – Abwehr: Peleikis, Kurz; Svedlund, Meisinger; Ettwein, Schmidbauer; Homann – Angriff: Lillich, Spurgeon, Schaefer; Fominych, Homjakovs, Pekr; Meier, Dopatka, Schubert; Fabian, Pfalzer, Christmann.