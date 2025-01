Eishockey: Der ECDC Memmingen hat am Freitagabend Tabellenführer Heilbronn vor der Brust

Das dritte Topspiel in der Eishockey-Oberliga Süd innerhalb kürzester Zeit steigt am Freitagabend am Memminger Hühnerberg: Der Tabellendritte ECDC Memmingen empfängt ab 20 Uhr den Spitzenreiter, die Heilbronner „Falken“. Die Indians, die seit dem 4:3-Sieg in Höchstadt am Dienstagabend wieder auf Rang drei zu finden sind, wollen punkten, um ihre Platzierung zu sichern. Am Sonntag geht‘s für die Memminger zum Tabellenfünften Bad Tölz.

Die Heilbronner „Falken“ haben am vergangenen Wochenende Platz eins erobert – und zwar dank einer hervorragenden Serie, die sie vorzuweisen haben. Mittlerweile ist das von Frank Petrozza trainierte Team seit sieben Partien ungeschlagen. Vor der einzigen Niederlage in jüngster Zeit, Anfang Januar gegen den Tabellenzweiten Bietigheim, gewann Heilbronn sogar elf Spiele in Folge.

Heilbronn stellt den besten Sturm der Liga

Die Heilbronner stürmten mit enormer Offensiv-Power auf Rang eins der Liga, ihr Sturm sucht seinesgleichen. 232 Treffer haben die „Falken“ bereits erzielt, das ist absoluter Bestwert. Die Indians, die immerhin den drittbesten Sturm der Liga stellen, haben mehr als 60 Treffer weniger auf ihrem Konto.

Vor allem das Duo Nolan Ritchie und Calder Anderson ist in den vergangenen Wochen regelrecht heißgelaufen. Nach Startschwierigkeiten, beide wechselten als Topscorer aus der „Alps Hockey League“ nach Heilbronn, gibt es für sie nun kein Halten mehr. Gemeinsam mit Robin Just führen sie die Scorerliste der Baden-Württemberger an und sind auch ligaweit mittlerweile ganz oben angekommen.

Im September gewann der ECDC 4:2

Mit Niklas Jentsch und Alec Zawatsky sind sogar noch zwei weitere „Falken“-Spieler in den Top Ten des Südens vertreten, doch auch der Rest des Teams liefert ab. Weitere bekannte Namen im Kader sind unter anderem Routinier „Freddy“ Cabana, Torhüter Patrick Berger und der ehemalige Memminger Benedikt Jiranek.

Bei den Indians muss am Freitagabend alles passen, um das Topteam aus Heilbronn schlagen zu können. Dass das möglich ist, haben die Memminger bereits beim ersten Aufeinandertreffen in dieser Saison in der Maustadt bewiesen. Ende September gewann der ECDC knapp mit 4:2. Die beiden Partien in Heilbronn gingen im weiteren Saisonverlauf aber jeweils an die „Falken“.

Jack Olmstead wird wohl wieder für den ECDC auflaufen

Beim Indians-Personal könnten weitere Rückkehrer bereitstehen. Mit einem Einsatz von Angreifer Jack Olmstead wird laut ECDC wohl zu rechnen sein, der Einsatz des ebenfalls zuletzt verletzten Verteidigers Bernhard Ettwein ist aber noch unsicher. Verteidiger Alessandro Schmidbauer, der am Dienstag das Spiel in Höchstadt nicht beenden konnte, dürfte den Memmingern voraussichtlich fehlen, dafür rückt ein Comeback von Stürmer Paul Fabian immer näher. Ob der Angreifer seine lange Leidenszeit bereits am Wochenende beenden kann, entscheidet sich nach Angaben der Indians wohl recht kurzfristig.

Am Sonntagabend geht es für die Indians dann zum EC Bad Tölz. Das Spiel dort beginnt um 18 Uhr. Bei den „Löwen“, die zurzeit auf Rang fünf der Tabelle stehen, läuft es gerade nicht wirklich rund. Die Ankunft des lettischen Angreifers Egils Kalns hat aber zumindest für einen kleinen Aufschwung gesorgt, sodass in den jüngsten drei Spielen gepunktet werden konnte.

Bad Tölz steht bereits unter Druck

Da der Vorsprung auf die Verfolger aus Garmisch und Höchstadt immer weiter geschrumpft ist, sind die „Löwen“ bereits unter Druck, um nicht aus den direkten Play-off-Rängen zu rutschen. Topscorer bei den Tölzern ist der Finne Topi Piipponen, gefolgt von Christoph Fischhaber und Reto Schüpping.

Für den Memminger Jack Olmstead wird es die Rückkehr an seine frühere Wirkungsstätte, er kam aus Bad Tölz an den Hühnerberg. Für den Fanbus am Sonntag kann man sich nach Angaben des ECDC weiterhin anmelden. Möglich ist das unter Telefon 0160/ 7856269.

Wo es Karten für das Spiel gegen Heilbronn gibt

Karten für das Topspiel am Freitagabend sowie auch für die weiteren Heimspiele im Februar sind bereits online im Vorverkauf erhältlich. Die Indians rechnen beim Duell gegen die „Falken“ mit einer Kulisse von rund 2500 Zuschauern. Da sich auch zahlreiche Gäste-Fans angekündigt haben, empfehlen die ECDC-Verantwortlichen, Sitzplätze unbedingt im Voraus zu buchen. (mit mfr und maj)