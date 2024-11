Eishockey: Der ECDC Memmingen holt gegen Bad Tölz im Kampf um Platz vier drei wichtige Punkte

Eishockey-Oberligist ECDC Memmingen hat drei wichtige Punkte im Kampf um die ersten vier Plätze gewonnen. Gegen die Tölzer „Löwen“ schenkten die Gefro-Indians in der Alpha-Cooling-Arena zwar eine 3:0-Führung her, entschieden das Spiel dennoch mit 4:3 zu ihren Gunsten und sind weiterhin Tabellendritter. Weiter geht es am Dienstag in Garmisch-Partenkirchen. Das nächste Heimspiel findet am Sonntag ab 18 Uhr gegen Füssen statt.

Milan Pfalzer kehrte nach seiner Sperre wieder zurück ins Aufgebot, ansonsten änderte sich am Memminger Line-Up im Vergleich zum 5:2-Sieg in Bayreuth am Freitag nichts. Die Indians erwischten einen guten Start und machten von Anfang an viel Druck. Jayden Schubert traf auf Vorarbeit von „Tobi“ Meier früh zum 1:0.

Matej Pekr erhöht auf 2:0 für Memmingen

Wenige Minuten später legte Matej Pekr zum 2:0 für den ECDC nach. Die Memminger hatten das Spielgeschehen im Griff und weitere gute Möglichkeiten, um zu erhöhen. Es blieb nach dem ersten Drittel aber beim 2:0.

Im Mitteldrittel hatten die Hausherren weiterhin mehr Spielanteile. Die „Löwen“ wiederum waren bemüht, durch ihren ersten Treffer wieder ins Spiel zu finden. Zunächst aber erhöhte Patrick Kurz durch einen platzierten Schuss auf 3:0 für Memmingen. In doppelter Überzahl erzielte Bad Tölz kurz vor dem Ende des zweiten Drittels das 1:3.

Brett Schaefer erzielt den Siegtreffer für den ECDC

Zu Beginn des letzten Drittels erwischte es die Indians dann kalt. Die „Löwen“ glichen durch zwei schnelle Treffer – erneut in Überzahl – aus und stellten das Spiel auf den Kopf. Die Partie stand nun wieder auf des Messers Schneide und wurde zunehmend ruppiger. Die Indians schafften es dennoch, das Spiel mit 4:3 zu ihren Gunsten zu entscheiden. Brett Schaefer markierte in Überzahl den entscheidenden Treffer. Dadurch setzen sich die Memminger in der Tabelle von den Oberbayern ab und festigen ihren Platz unter den Top Vier.

In dieser Woche geht es Schlag auf Schlag weiter: Am Dienstag fahren die Indians zum SC Riessersee. Das Team von der Zugspitze hatte am Sonntag spielfrei. Davor gab es eine schmerzhafte und deutliche Derby-Niederlage gegen Bad Tölz. Insgesamt läuft es beim Traditionsklub noch nicht rund. Platz neun in der Tabelle kann nicht der Anspruch beim mehrmaligen Deutschen Meister sein, was auch am nervösen Umfeld abzulesen ist. Topscorer im Team ist mit Robin Soudek die wohl größte Konstante in Blau und Weiß. Der Angreifer musste zuletzt aber auf seinen kongenialen Partner Lubor Dibelka verzichten. Der Routinier droht auch weiter auszufallen, was eine große Schwächung für die Garmischer wäre.

Am Sonntag Allgäu-Derby gegen den EV Füssen

Trotzdem verfügen sie mit Andreas Mechel im Tor, Jan Pietsch in der Verteidigung und Alex Höller im Angriff über namhafte Akteure. Die Kontingentspieler Fergus und Gendunov punkten ebenfalls ordentlich. Spielbeginn am Dienstagabend ist um 20 Uhr, SpradeTV überträgt live.

Am Freitag spielt der ECDC ab 20 Uhr beim Höchstadter EC. Anmeldungen für den Fanbus sind noch möglich. Das nächste Heimspiel am Hühnerberg gibt es am Sonntag. Ab 18 Uhr ist der EV Füssen in der Alpha-Cooling-Arena zu Gast. (mit mfr und maj)

Das Spiel des ECDC gegen Bad Tölz im Stenogramm Ergebnis: ECDC Memmingen – Tölzer „Löwen“ 4:3 (2:0; 1:1; 1:2).

Tore: 1:0 (3.) Schubert (Meier), 2:0 (8.) Pekr (Homjakovs, Svedlund), 3:0 (37.) Kurz (Meier, Peleikis), 3:1 (40.) Edfelder (Schlager, Hörmann; 5-3), 3:2 (41.) Schönberger (Schüpping, Schlager; 5-4), 3:3 (43.) Spöttel (Schüpping, Edfelder; 5-4), 4:3 (54.) Schaefer Peleikis, Lillich; 5-4)

Zuschauer: 2038.

Strafminuten: Memmingen zehn, Bad Tölz acht.

Kader: Für den ECDC Memmingen spielten gegen Bad Tölz: Torhüter: Flott-Kucis (60:00), Eisenhut – Abwehr: Peleikis, Kurz; Svedlund, Meisinger; Ettwein, Schmidbauer – Angriff: Lillich, Spurgeon, Schaefer; Fominych, Homjakovs Pekr; Meier, Dopatka, Schubert; Fabian, Pfalzer, Christmann. (mfr, maj)