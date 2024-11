Eishockey: Der ECDC Memmingen und Sebastian Christmann gehen getrennte Wege

Eishockey-Oberligist ECDC und Stürmer Sebastian Christmann gehen getrennte Wege. Der Angreifer wird fortan nicht mehr für den ECDC Memmingen auflaufen. Der 25 Jahre alte Stürmer und die Memminger Indians einigten sich auf eine einvernehmliche Auflösung des laufenden Vertrags. Christmann hat, wie der ECDC am Mittwochnachmittag vermeldete, bereits einen neuen Vertrag bei den Hannover Indians unterschrieben. Er kehrt somit zu seinem alten Verein zurück.

Christmann war erst im Sommer nach Memmingen gekommen

In insgesamt 19 Partien kam der Rechtsschütze auf vier Assists im Memminger Trikot. Erst im Sommer war Christmann aus Hannover an den Hühnerberg gewechselt. Memmingens Sportlicher Leiter Sven Müller sagt: „Leider hat es sportlich nicht so funktioniert, wie wir uns das alle vorgestellt hatten. Wir ermöglichen Sebastian nun einen Neustart und wünschen ihm hierfür alles Gute. Die Indians sind nach eigenen Angaben bereits auf der Suche nach einem möglichen Nachfolger und sondieren den Spielermarkt.