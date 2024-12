Eishockey: Der ECDC Memmingen verliert in Heilbronn und empfängt am Dienstag Stuttgart

Keine Verschnaufpause gibt‘s derzeit für Eishockey-Oberligist ECDC Memmingen: Bereits am Dienstagabend geht‘s für die Gefro-Indians in der Eishockey-Oberliga Süd weiter. Ab 19.30 Uhr empfangen die Memminger in der Alpha-Cooling-Arena am heimischen Hühnerberg die Stuttgart „Rebels“. Tickets für das Spiel gegen das erstarkte Schlusslicht sind im Vorverkauf online erhältlich.

Nur zwei Tage nach dem kräftezehrenden Spiel in Heilbronn müssen die Indians also schon wieder ran. Vor eigener Kulisse treten sie am Dienstag gegen die Stuttgart „Rebels“ an. Das Team aus der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg kommt mit zwei Siegen im Rücken in die Maustadt.

Am Sonntag besiegten die „Rebels“ den EV Füssen; sie hatten zuvor auch gegen die Passau „Black Hawks“ drei Punkte eingefahren. Trotz des Aufschwungs finden sich die Stuttgarter aber noch immer auf dem letzten Tabellenplatz wieder. Sie sind aber längst nicht mehr das abgeschlagene Team wie in der Vorsaison. Über den Sommer verstärkte sich der Stuttgarter EC (SEC) unter anderem mit dem Ex-Memminger Sofiene Bräuner. Er, Jannik Herm (ebenfalls EX-Memminger) und Kontingentspieler Matt Pistilli sind die drei gefährlichsten Angreifer im Team.

Die erste Begegnung in dieser Saison entschieden die Indians am ersten Spieltag deutlich zu ihren Gunsten. Und am Dienstag sollen die Punkte in der Maustadt bleiben.

Dabei dürften die Memminger erneut auf die gleichen Akteure wie zuletzt setzen können. Paul Fabian erlitt bereits am Freitag eine Schulterverletzung und wird wohl zumindest in der Hauptrunde nicht mehr im Memminger Trikot auflaufen können. Nach dem Abgang von Sebastian Christmann ist er der zweite Spieler, der im Line-Up der Indians fehlt.

Karten für die Partie am Dienstag sind bereits im Vorverkauf erhältlich. Das Spiel beginnt um 19.30 Uhr. Schon am Freitag kommt mit dem SC Riessersee der nächste Gegner ins Allgäu.

Der ECDC spielt in Heibronn wieder mit Kurz und Fominych

Am zweiten Advent zog der ECDC bei den Heilbronner „Falken“ den Kürzeren; er musste sich mit 3:6 geschlagen geben.

Die Indians konnten wieder auf die zuletzt gesperrten Patrick Kurz und Denis Fominych zurückgreifen. Das erste Drittel verlief relativ ausgeglichen. Es standen sich zwei kompakte Mannschaften gegenüber, die wenig zuließen und taktisch gut eingestellt worden waren. Die „Falken“ gingen in Führung. Niklas Jentsch eroberte die Scheibe und schloss mit einem platzierten Schuss ins linke Eck zum 1:0 für Heilbronn ab. Bei diesem Spielstand ging es in die Drittelpause.

Das zweite Drittel begann für den ECDC alles andere als optimal. Durch zwei schnelle Tore, von Corey Mapes in Überzahl und erneut Niklas Jentsch, schraubten die „Falken“ das Ergebnis auf 3:0 in die Höhe. Einige Minuten später legte Manuel Nix sogar noch das 4:0 nach, was Indians-Coach Daniel Huhn dazu veranlasste, den Torhüter zu wechseln und eine Auszeit zu nehmen. Fortan spielte Louis Eisenhut anstelle von Bastian Flott-Kucis im Indians-Tor.

In der Folge verkürzten die Memminger durch einen Doppelschlag auf 2:4. Zunächst brachte Jayden Schubert im Slot die Scheibe im Tor unter, ehe Tyler Spurgeon traf. Doch die „Falken“ erzielten kurz vor Ende des Drittels das 5:2. Lars Schiller netzte für die Heilbronnner ein.

Im letzten Drittel versuchten die Indians nochmals heranzukommen. Robert Peleikis gelang in Überzahl und bei herausgenommenem Torhüter der 3:5-Anschlusstreffer. Die Maustädter drückten nochmals und versuchten bis zum Schluss alles. An diesem Abend gelang es dem Team von Daniel Huhn aber nicht, etwas Zählbares nach Memmingen mitzunehmen. Lars Schiller machte durch sein Empty Net Goal (Treffer ins leere Tor) zum 6:3 alles klar. (mit mfr und maj)

Das Spiel des ECDC in Heilbronn im Stenogramm Ergebnis: Heilbronner „Falken“ – ECDC Memmingen 6:3 (1:0; 4:2; 1:1).

Tore: 1:0 (16.) Niklas Jentsch, 2:0 (22.) Mapes (Cabana, Just; 5-4), 3:0 (24.) Jentsch (Mayer, Cabana), 4:0 (26.) Nix (Anderson), 4:1 (27.) Schubert (Meier, Dopatka), 4:2 (28.) Spurgeon (Lillich, Pekr), 5:2 (39.) Schiller (Anderson, Krenzlin), 5:3 (54.) Peleikis (Spurgeon, Svedlund; 5-4), 6:3 (59.) Schiller.

Strafminuten: Heilbronn elf, Memmingen sieben.

Kader ECDC Memmingen: Tor: Flott-Kucis, Eisenhut – Abwehr: Svedlund, Meisinger; Kurz, Peleikis; Ettwein, Schmidbauer; Homann – Angriff: Schaefer, Homjakovs, Pfalzer; Lillich, Spurgeon, Pekr; Meier, Dopatka, Schubert; Fominych. (mfr)