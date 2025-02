Eishockey: Der ECDC Memmingen will die 100-Punkte-Marke knacken

Am Freitag beenden die Memminger Indians die Hauptrunde in der Eishockey-Oberliga Süd. Zu Gast beim letzten Heimspiel vor dem anstehenden Play-off-Achtelfinale gegen die Hannover Indians ist der EC Peiting (ECP), der noch jeden Punkt benötigt. Die Indians ihrerseits könnten durch einen Sieg die 100-Punkte-Marke knacken.

Bevor am kommenden Wochenende das Achtelfinale der Play-offs mit der Oberliga Nord beginnt, sind die Indians am Freitag noch einmal in der Liga gefordert. Zu Gast in der Alpha-Cooling-Arena ist der EC Peiting, der vor dem Wochenende auf Platz zehn steht. Die Oberbayern benötigen am letzten Hauptrunden-Spieltag jeden Punkt, um im Fernduell mit Passau den begehrten Rang zehn zu verteidigen.

Peiting kam nicht so richtig in Fahrt

Platz zehn würde dem ECP wenigstens die Teilnahme an den Pre-Playoffs und somit die Fortsetzung der Saison garantieren. Die Peitinger kamen in dieser Spielzeit, auch wegen Verletzungen, nicht so in Fahrt, wie sie sich das gewünscht hatten. Trotz erneut starker Punkteausbeute von Topscorer Felix Brassard und auch der Sturmkollegen Thomas Heger und Sam Payeur reichte es nicht für einen einstelligen Tabellenplatz.

Kontingentspieler Colin van den Hurk ist mit rund einem Punkt pro Spiel punktbester und auch auffälligster Verteidiger im Team, das von John Sicinski trainiert wird. Im Tor wechseln sich meist Konrad Fiedler und Andreas Magg ab.

Bei den Indians gibt‘s mehrere Verletzte

Die Indians, die zuletzt auf mehrere Spieler verzichten mussten, wollen sich mit einem Erfolgserlebnis aus der Hauptrunde verabschieden. Mit aktuell 97 Punkten könnten sie durch einen Sieg die Marke von 100 Zählern erreichen. Ob und wer aus dem Verletztenlager zurückkehrt, wird sich kurzfristig entscheiden. Die Indians hoffen, dass alle Spieler bis zum Start der Achtelfinal-Serie wieder einsatzbereit sind und keine weiteren Blessuren hinzukommen.

Rund um die Partie stellt sich am Freitag der Nachwuchs der Indians vor. Die „Young Indians“ agieren als „Sponsor of the Day“ und planen an diesem Spieltag allerlei Aktionen. So soll es Gewinnspiele, ein Pausenprogramm und eine Aperol-Bar geben.

Play-off-Tickets gibt‘s ab Samstag um 12 Uhr

Dauerkarten-Besitzer und Käufer eines Tagestickets gegen Peiting können mit ihrer Karte auch die ersten beiden Play-off-Spiele der Memminger Frauen-Mannschaft kostenlos besuchen. Die Halbfinal-Heimspiele der Best-of-five-Serie gegen Mannheim finden am Samstag ab 17.15 Uhr sowie am Sonntag ab 12.15 Uhr in der Alpha-Cooling-Arena statt.

Tageskarten für die ersten beiden Play-off-Partien der Indians-Männer am heimischen Hühnerberg sind ab Samstag verfügbar. Ab 12 Uhr werden die Tickets für Spiel eins und drei am 2. März beziehungsweise am 7. März online freigeschaltet. Zuvor findet bereits am Freitag von 9 bis 11 Uhr ein Sonderverkauf in der Eishalle statt. Vor allem Sitzplatz-Interessenten sollten laut ECDC zwingend den Vorverkauf nutzen.

Die Indians erwarten gegen Hannover mehr als 3000 Zuschauer

Dauerkarten haben keine Gültigkeit mehr. Besitzer von Sitzplatz-Jahreskarten haben aber ein Vorkaufsrecht bis zum jeweiligen Spielbeginn und können ihre Tickets für die entsprechenden Partien verlängern. Die Memminger erwarten in den Duellen mit den Hannover Indians jeweils deutlich mehr als 3000 Zuschauer.

Das Indians-Duell ist nach Angaben des ECDC auch das Aufeinandertreffen zweier Fan-Hochburgen der Oberliga. Für beste Stimmung und volle Hallen sei also definitiv gesorgt.