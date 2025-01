Eishockey-Oberliga: ECDC Memmingen verpflichtet Stürmer Jack Olmstead aus Bad Tölz

Mit dem US-Amerikaner Jack Olmstead haben die Memminger Indians einen neuen Stürmer verpflichtet. Der 26 Jahre alte Angreifer soll bereits am Dienstag in der Maustadt eintreffen und ist, bis zum Erhalt der deutschen Staatsbürgerschaft des schwedischen Verteidigers Linus Svedlund, vorerst als vierter Kontingentspieler beim Eishockey-Oberligisten aus Memmingen eingeplant.

Olmstead, der in Michigan aufgewachsen ist, lief in den Vereinigten Staaten mehrere Jahre für verschiedene Teams der höchsten College-Liga NCAA auf, ehe er erstmals den Sprung über den großen Teich wagte. In Schweden schloss er sich einem Team in der Division II an und überzeugte dort mit guter Punkteausbeute. Im selben Jahr wurde er außerdem zwölfmal in der dritthöchsten nordamerikanischen Spielklasse, der ECHL, eingesetzt.

Olmstead war ins Memminger Blickfeld geraten

Vor dieser Saison empfahl sich der flexibel einsetzbare Stürmer dann über ein Try-Out bei den Tölzer „Löwen“. Beim Liga-Konkurrenten der Indians sammelte er in 31 Spielen elf Tore und 17 Assists. Da sich die Oberbayern entschieden, einen Wechsel auf der Kontingentstelle vorzunehmen, war Olmstead seit kurzer Zeit auf Vereinssuche und somit ins Memminger Blickfeld geraten. Er wird voraussichtlich bereits am Dienstagabend in der Maustadt eintreffen.

„Wir erwarten mit Jack einen schnellen und wendigen Stürmer mit gutem Abschluss. Er passt gut ins Mannschaftsgefüge, und seine Einstellung ist hervorragend. Er wollte unbedingt zu uns nach Memmingen kommen und ging dabei auch Kompromisse ein. Wir hoffen, dass er möglichst bald loslegen kann“, sagt Memmingens Sportlicher Leiter Sven Müller.

Der neue Memminger Stürmer ist 1,78 Meter groß

Der 1,78 Meter große Stürmer besetzt aktuell die vierte Kontingentstelle bei den Indians. Aber nur drei Spieler ohne deutschen Pass können gleichzeitig auflaufen. Bei Linus Svedlund sind nach Angaben des ECDC jedoch bereits alle Vorgaben zur erfolgreichen Einbürgerung erfüllt. Die Indians warten hier nur noch auf grünes Licht vonseiten der Stadt Memmingen, sodass ein Einsatz des neuen Angreifers „hoffentlich bald erfolgen kann“.

Nach dem Abgang von Stürmer Sebastian Christmann war bei den Indians ein Kaderplatz unbesetzt. Diese Lücke soll nun mit Olmstead geschlossen werden. Vor allem hinsichtlich des weiterhin straffen Programms und einiger angeschlagener Akteure wollten die Memminger Verantwortlichen handeln.

Sven Müller: „Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis“

„Durch das gute Preis-Leistungs-Verhältnis bei der Verpflichtung haben wir noch Spielraum, um auch auf dem deutschen Sektor nochmals nachzulegen. Das machen wir aktuell aber vom weiteren Verlauf von Paul Fabians Verletzung abhängig, die wohl besser verheilt, als zunächst gedacht“, erklärt Müller.

Olmstead wird bei den Indians mit der Rückennummer 10 auflaufen. Wann genau er sein Oberliga-Debüt für die Memminger gibt, sollen die kommenden Tage zeigen. (mit maj)