ECDC Memmingen: „Eddy“ hat‘s erwischt

Eishockey-Oberligist ECDC Memmingen hat am Wochenende nur ein Spiel. Am Freitag geht es für die Gefro-Indians (Tabellenvierter) an den Kobelhang. Ab 19.30 Uhr steigt dort das Allgäu-Derby gegen den EV Füssen (Zehnter). Verzichten muss der ECDC nach Vereinsangaben auf Topscorer „Eddy“ Homjakovs, der in der Nacht auf Mittwoch im Krankenhaus versorgt werden musste.

