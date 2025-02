Indians gegen Indians: So lautet die Paarung im Achtelfinale der Eishockey-Oberliga, wenn Memmingen in den Play-offs auf Hannover trifft. Das erste Spiel der „Best-of-five“-Serie steigt am Sonntag, 2. März, ab 18 Uhr in der Alpha-Cooling-Arena am Hühnerberg.

