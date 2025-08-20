Eishockey: Oberligist ECDC Memmingen startet am Wochenende in die neue Saison

Mit einem mehrteiligen Programm läutet der ECDC Memmingen seine neue Eiszeit ein. Am Freitagabend präsentieren die Indians im aufgehübschten und nun vereinseigenen Hockeytreff „Puck“ erstmals eine Play-off-Dokumentation zur vergangenen Spielzeit, ehe am Samstag alle Teams des Vereins vorgestellt werden. Mit dem ersten Test gegen DEL2-Vizemeister Ravensburg endet am Samstagabend das Auftaktwochenende.

Nach den ersten schweißtreibenden Trainingseinheiten geht es für die Indians nun wieder richtig los. Das von Daniel Huhn trainierte Team startet am Samstagabend um 20 Uhr in die Testphase für die kommende Oberliga-Spielzeit. Zu Gast in der Alpha-Cooling-Arena sind dann die Ravensburg „Towerstars“.

Ravensburg stand in der DEL2 kurz vor dem Titel

Die Oberschwaben, ein Top-Team der Zweiten Liga, standen vor wenigen Monaten noch vor dem Titelgewinn in der DEL2. Erst im letzten Spiel wurde ihnen die Meisterschaft noch von Dresden entrissen.

In dieser Saison erfüllen die Ravensburger erstmals sogar die Kriterien für einen DEL-Aufstieg. Auch der Kader kann sich sehen lassen. Mit Fabio Sarto und Marvin Schmid laufen zwei Spieler mit Memminger Vergangenheit bei den „Towerstars“ auf. Aufseiten der Memminger treffen mit Timo Gams und Tim Gorgenländer zwei ehemalige Ravensburger Akteure auf ihren früheren Klub.

Ab 16 Uhr stellen sich alle ECDC-Teams vor

Für die Indians dürfte das erste Testspiel, welches auch das einzige des Wochenendes sein wird, ein echter Gradmesser sein, auch wenn die Aussagekraft nach nur wenigen Tagen Eistraining sicherlich noch gering sein wird.

Vor dem Spiel werden auf der Freifläche an der Eishalle alle Teams der Indians der Öffentlichkeit präsentiert. Ab 16 Uhr stellen sich Nachwuchs-, Frauen- und Profi-Mannschaft den Fans vor. Während der einzelnen Präsentationen, zu denen der Eintritt frei ist, ist nach ECDC-Angaben für das leibliche Wohl gesorgt, auch Fan-Artikel werden angeboten. Die Mannschaftsvorstellung soll bis 19 Uhr dauern, anschließend erfolgt direkt die Hallenöffnung zum Vorbereitungsspiel.

Film über die ECDC-Play-offs

Am Freitag öffnet erstmals die neue Stadionkneipe, welche fortan als „Puck Hockeytreff“ bezeichnet wird, ihre Türen. Die Indians sind seit dieser Saison Pächter der Bar in der Eissporthalle. Anlass für den Premieren-Abend ist die Play-off-Dokumentation, die sich ausführlich mit den Serien der Indians gegen Hannover und Heilbronn beschäftigt und nach ECDC-Angaben „interessante Einblicke hinter die Kulissen bietet“.

Einlass zur kostenfreien Vorstellung des Films ist am Freitag um 19 Uhr, ab 19.30 Uhr wird der Film gezeigt. Dieser soll in Kürze auch online abrufbar sein.

Tickets für den ersten Test der Indians sind vergünstigt erhältlich, sie können bereits online und auch an der Abendkasse erworben werden.

Der Kader des ECDC Memmingen Tor: Bastian Flott-Kucis, Justus Roth (neu, aus Essen, Oberliga Nord) und Louis Eisenhut.

Abwehr: Robert Peleikis, Connor Blake (neu, Ligue Magnus, Frankreich), Linus Svedlund, Max Menner (neu, aus Bayreuth, Oberliga Süd), Dominik Meisinger, Patrick Kurz, Bernhard Ettwein und Sven Schirrmacher.

Sturm: Felix Brassard (neu, aus Peiting), Milan Pfalzer, Nikita Krimskiy (neu, aus Selb, DEL2), Edgars Homjakovs, Tobias Meier, Jayden Schubert, Tim Gorgenländer (neu, Ravensburg, DEL2), Timo Gams (neu, aus Halle, Oberliga Nord), Denis Fominych, Brett Ouderkirk (aus Heilbronn, Oberliga Süd), Markus Lillich und Tyler Spurgeon.

Trainer: Daniel Huhn (Headcoach) und Andreas Börner.

Abgänge: Henry Homann (nach Füssen, Oberliga Süd), Jack Olmstead (Karriereende), Lois Spitzner (nach Selb, Oberliga Süd), Paul Fabian (nach Heilbronn, Oberliga Süd), Alessandro Schmidbauer (nach Dingolfing, Bayernliga), Matej Pekr (unbekannt), Pascal Dopatka (unbekannt) und Brett Schaefer (nach Halle, Oberliga Nord).