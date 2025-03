Final-Termine für Frauen des ECDC Memmingen stehen fest

Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) hat die Spieltermine der Play-off-Finalrunde in der Deutsche Frauen Eishockey-Liga (DFEL) bekannt gegeben. Das Playoff-Finale startet in Budapest mit Spiel eins und zwei am Sonntag, 16. März (Beginn 19.15 Uhr) und Montag, 17. März (13.30 Uhr). Spiel drei findet dann am Samstag, 22. März, ab 18 Uhr in der Alpha-Cooling Arena in Memmingen statt. Sollten Spiel vier und fünf in der Best-of-five-Serie erforderlich sein, werden diese ebenfalls in Memmingen ausgetragen. Hierfür sind als Termine Sonntag, 23. März (13 Uhr) und Samstag, 29. März (19 Uhr) vorgesehen.

Schwierigkeiten bei der Ansetzung der Finalrunde hatte die Tatsache bereitet, dass am Samstag, 15. März, dem ursprünglich angesetzten Spieltag, in Ungarn Nationalfeiertag ist und Sportveranstaltungen auf Vereinsebene nicht erlaubt sind. Jetzt müssen die Indians statt Samstag und Sonntag in der ungarischen Hauptstadt zu spielen, dort am Sonntag und Montag antreten.

ECDC Memmingen will Reisestrapazen nach Ungarn niedrig halten

Um die Reisestrapazen möglichst niedrig zu halten, werden die Memmingerinnen erstmals in ihrer Vereinsgeschichte statt mit dem Reisebus per Flugzeug anreisen. „Das ist von der Belastung her ein gewaltiger Unterschied“, meint der sportliche Leiter der Memminger Eishockeyfrauen, Peter Gemsjäger mit Blick auf die deutlich kürzere Reisezeit. „Unser Dank gilt unseren Sponsoren, die uns bei der Umsetzung dieser Pläne tatkräftig unterstützt haben.“

Das sagt der Trainer zum bevorstehenden Finale

„Das kommende spielfreie Wochenende ist enorm wichtig für uns“, betont ECDC-Headcoach Waldemar Dietrich. Zahlreiche Spielerinnen laborieren seit Tagen an grippalen Infekten und können nicht beziehungsweise nur eingeschränkt trainieren. „Wir haben das Training diese Woche etwas reduziert, um dann in der kommenden Woche wieder Vollgas zu geben“, so der Memminger Übungsleiter. „Wir freuen uns auf die Spiele gegen Budapest und werden alles daransetzen, die notwendigen drei Siege einzufahren.“