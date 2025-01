Nachtumzug, Rathaussturm und Zunftmeister-Empfang

Die wie üblich nicht allzu „stade Zeit“ zwischen Weihnachten und Dreikönig ist kaum vorbei, da starten schon wieder die Narren mit der Faschingssaison. Was die „fünfte Jahreszeit“ im Unterallgäu und den angrenzenden Regionen zu bieten hat.

Illerbeuren: Den Auftakt machen auch heuer wieder die Gluathexa: Am Freitag, 10. Januar, startet um 18.08 Uhr der große Nachtumzug durch das Museumsdorf. Dazu werden rund 2000 Hästräger in 52 sehr unterschiedlichen Gruppen erwartet. Anschließend geht im großen Festzelt mit fetziger Musik und Barbetrieb so richtig die Post ab.

Aichstetten: Am Samstag, 18. Januar, erfolgt ab 13.30 Uhr ein großer Umzug durch den Ort. Etwa 2500 Hästräger werden mit dabei sein, anschließend auch bei der Party im Bereich der Turn- und Festhalle. Am Sonntag, 23. Februar, ab 14 Uhr steigt in der Festhalle der Kinderball. Traditionell am Gumpigen Donnerstag, 27. Februar, startet ab 20 Uhr in der Turn- und Festhalle der „Weiberball“ mit den „Allgäu-Beager“.

Tausende Narren bevölkern Aitrach

Aitrach: Die Narrenzunft des TSV Aitrach veranstaltet am Donnerstag, 27. Februar, ab 19.30 Uhr in der Festhalle einen großen Weiberball, bei dem „Einmarschpflicht mit Maske“ besteht. Am Freitag, 28. Februar, beginnt um 18 Uhr der Sturm auf das Rathaus, danach Feier in der Halle. Am Samstag, 1. März, erfolgt nach dem Zunftmeister-Empfang um 9.30 Uhr ab 13 Uhr der Faschingsumzug durch Aitrach und abends ab 19 Uhr der große Zunftball. Den Abschluss bilden am Faschingsdienstag ab 13 Uhr der Kinderball (mit dem Fanfarenzug) und ab 19 Uhr der Kehraus.

Tannheim: Die Daaschora-Weibla Tannheim veranstalten im Dorfgemeinschaftshaus (DGH) am Sonntag, 2. Februar, ab 14 Uhr einen Kinderball. Am Freitag, 14. Februar, um 18 Uhr erfolgt der Rathaussturm. Am Samstag, 15. Februar, um startet um 9.30 Uhr in der Sankt-Martins-Kirche mit Pater Johannes die Narrenmesse; um 14 Uhr findet der traditionelle Faschingsumzug durch Tannheim statt: 42 Gruppen mit etwa 2000 Hästrägern werden aktiv sein. Das Partyzelt ist von 12 bis 24 Uhr geöffnet. Die Verpflegung der Familien erfolgt im DGH.

Guggenmusik-Sternmarsch in Memmingen

Memmingen: Die Stadtbachhexen organisieren heuer nach dem bereits erfolgten Party-Flohmarkt und dem „Feiern für den guten Zweck“ in der Stadionhalle sowie der beeindruckenden Maskentaufe am Freitag, 10. Januar, ab 17.30 Uhr einen gigantischen Guggenmusik-Sternmarsch auf dem Marktplatz und am Samstag, 11. Januar, ab 10 Uhr eine große Narrenmesse in der Sankt Josefskirche, der sich um 16 Uhr ein Dämmerumzug durch die Altstadt anschließt.

Boos: Die Faschingsfreunde Boos starten heuer am Sonntag, 2. März, um 9 Uhr mit der Lumpenkapelle Boos in der Stankt Martinskirche mit einer Narrenmesse. Um 10 Uhr findet im Dorfgemeinschaftshaus ein Empfang mit Weißwurstfrühstück statt. Der Faschingsumzug mit unzähligen kreativ gestalteten Festwagen und Fußgruppen beginnt um 14 Uhr auf der Booser Hauptstraße (B300). Im Dorfgemeinschaftshaus gibt es danach Kaffee und Kuchen und für alle „Feierbiester“ Partyspaß mit aktuellen Hits in zwei Festzelten.

44 Motto-Wagen rollen bei großem Umzug durch Ronsberg

Ronsberg: Heuer gibt es zweiFaschingsumzüge in Ronsberg: mit 44 Wagen und sieben Faschingsvereinen sowie jeweils vier Musikkapellen und Fußgruppen am Sonntag, 16. Februar, und am Faschingssonntag, 2. März, jeweils um 13.33 Uhr (danach Party im Zelt). Die Faschingssaison startet bereits am Samstag, 11. Januar, um 13.30 in der Mehrzweckhalle mit dem Kaffeeball, und um 20 Uhr mit dem Hofball. „Beatle of the Cown“ (Wettbewerb der Prinzengarden) heißt es am Freitag, 21. Februar, ab 20 Uhr im Zelt am Wertstoffhof. Dort gibt es am Mittwoch, 26. Februar, ab 19.30 Uhr ein Preis-Schafkopfen und am Freitag, 28. Februar, eine Jubiläumsparty ab 21 Uhr.

Legau: Volles Programm herrscht heuer auch bei den Löwen77 und den Schatzräubern: Los geht’s mit der Narrenmesse am Sonntag, 19. Januar, um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche. Sieben legendäre Prunksitzungen werden im Löwen-Saal veranstaltet am 24., 25., 31. Januar und am 1. Februar, jeweils um 19.30 Uhr, sowie am 2. Februar, (17 Uhr), am 7. und 8. Februar (jeweils um 19.30 Uhr). Ebenfalls im Löwensaal starten am Sonntag, 16. Februar (14 Uhr) der Kinderball und am Freitag, 21. Februar, um 19 Uhr die fetzige Warm-up-Party. Den krönenden Abschluss bildet der Faschingsumzug mit 60 Gruppen und etwa 3000 Teilnehmern am Samstag, 22. Februar, ab 14 Uhr. Buchung Prunksitzung/Kinderball unter www.Löwen77.de.