Traditionell findet in Boos am Faschingssonntag der große Faschingsumzug statt. In diesem Jahr waren unter den insgesamt 54 Zugnummern 18 kreativ gestaltete Wagen zu bestaunen. Elf bunte Fußgruppen lockerten das bunte Bild auf und temperamentvolle Musikkapellen sorgten für tolle Stimmung.

Faschingssonntag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Boos Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Faschingsumzug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis