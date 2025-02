Gemeindejugend bringt Märchen, Krimi und Komödiantisches auf die Bühne

Die Veränderung ist ein ständiger Begleiter im Leben – ob in der politischen Landschaft, in der Kultur wie auch in den ganz alltäglichen Momenten. Der Veränderung unterworfen ist derzeit das Dietrich-Bonhoeffer-Haus, das seit Jahrzehnten die traditionelle Spielstätte der Faschingsspiele der evangelischen Gemeindejugend ist. Während man dort in Kürze bei der Landesausstellung in die Vergangenheit des 16. Jahrhunderts zurückreisen kann, finden die Aufführungen der Faschingsspiele nun in der Aula des Vöhlin-Gymnasiums statt.

„Insgesamt konnten wir nur dreimal vor der Premiere auf der großen Vöhlin-Bühne proben. Ansonsten hat jede Gruppe in verschiedenen Kirchengemeinden die Stücke eingeübt. Ein bisschen mehr Aufwand hat dieser Umzug schon mit sich gebracht“, sagt die bewährte Regie-Riege: Sabine Voigt, Susanne Schneider und Elke Rettensberger, die zusammen mit Leonie Küthmann das Märchen „Der gestiefelte Kater“ von Matthias Weißert mit den Jüngsten einstudiert haben. Bei aller Veränderung dürfen verschiedenen Elemente der Tradition, wie der Bläserchor von Sankt Martin, nicht fehlen. Er hat auch am neuen Veranstaltungsort seinen Platz bekommen, um die Gäste musikalisch zu unterhalten.

Faschingsspiele 2025: Kleine und große Banditen treiben es bunt in Memmingen

Nach wie vor kümmern sich auch die „Rotkittel“ oder besser die Bühnenarbeiter in ihren roten Arbeitsmänteln um den schnellen Umbau der einzelnen Szenen, die vom Märchen über eine Krimi-Sketchshow bis hin zur klassischen Komödiantik reichen. „Noch ist unser üppiger Fundus im Bauch des Dietrich-Bonhoeffer-Hauses. Da merkt man erst, wie bequem es doch sein kann, einfach in den Keller zu gehen, um ein fehlendes Requisit zu holen“, erklärt dazu die Gesamtspielleiterin Heidi Weinert. Jetzt leben die Faschingsspiele quasi noch eine ganze Zeit lang aus dem Koffer, bis dann nach dem späteren Abriss des Bonhoeffer-Hauses ein neuer fester Spielplatz für die Faschingsspiele geschaffen wird.

Nach der zwanzigminütigen Pause am Premierentag, die das Publikum klassisch auf dem Pausenhof der Schule verlebt hat, ging es weniger märchenhaft zur Sache. In den Szenen von Andreas Kroll „Das Böse, nein, es ruht und rastet nicht“, sorgen kleine und große Banditen für viele Lacher. Einstudiert wurden die fünf szenischen Darstellungen von Heidi Weinert, Lisa Wassermann und Lorenz Fischbach.

Wie Karl Valentin einen Scheinwerfer repariert

Es gibt bei den Faschingsspielen wenig Stücke, die zeitlos keiner Veränderung unterworfen sind, wie die des Münchner Komikers Karl Valentin. In den diesjährigen Faschingsspielen ist ein Scheinwerfer kaputt, den der Karl zusammen mit seinem Lehrling reparieren soll. Das Karl Valentin-Stück, heuer unter der Regie von Rolf Spitz, hat bei den Faschingsspielen Tradition, denn trotz aller Veränderungen und Neuerungen bleibt genau diese einzigartige Mischung aus absurdem Humor, Wortspielen und gesellschaftskritischen Beobachtungen immer aktuell. Genauso wie die Spielfreude der Kinder und Jugendlichen und das Engagement der Ehrenamtlichen, welche die Tradition des altehrwürdigen Theaters, das mehr als 70 Jahre bereits auf dem Buckel hat, weiter am Leben erhalten. Sie müssen jetzt auch noch mit den Faschingsspielen auf Tournee oder besser in die Schule gehen.

Faschingsspiele der Gemeindejugend Memmingen 2025: Karten und Termine

Die Aufführungen für die ganze Familie finden in der Aula des Vöhlin-Gymnasiums statt: am Freitag, 28. Februar, 19.30 Uhr, am Sonntag, 2. März, um 14 und um 19.30 Uhr, sowie am Faschingsdienstag um 19.30 Uhr. Bei den Nachmittagsvorstellungen gibt es freie Platzwahl. Kartenreservierungen gibt es unter der Telefonnummer 08331/9412087, von Montag bis Freitag zwischen 16 und 19 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene zehn Euro. Kinder zahlen drei Euro (nur am Nachmittag).

