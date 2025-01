Hexen und Geister machen Illerbeuren unsicher

Der erste Narren-Spung im neuen Jahr ging traditionsgemäß in Illerbeuren über die Bühne. Rund 2000 Hästräger von rund 50 Gruppen machten am Freitagabend die Straßen des Museumsdorfs unsicher und erfreuten die zahlreichen Zuschauer mit ihren schaurig-schönen Masken. Allen voran die Gluathexen der Narrenzunft Illerwinkel, die das närrische Treiben in Illerbeuren seit dem Jahr 2000 organisieren. Zum Mega-Programm gehörte auch wieder eine große Party in einem Festzelt beim Feuerwehrhaus, wo das närrische Volk nach dem Umzug bei heißer Musik von DJ Mendo C ausgelassen feierte.

