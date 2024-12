Haftbefehl, Drogen und Einreise verweigert - Mehrere Zwischenfälle am Airport

Die Grenzpolizei am Flughafen Memmingen hatte am Mittwoch einiges zu tun. Wie die Beamten mitteilten, vollstreckten sie unter anderem einen Haftbefehl, verweigerten mehrere Einreisen - und fanden Drogen im Gepäck eines Passagiers.

Haftbefehl am Flughafen Memmingen vollstreckt

Am frühen Abend wollte den Beamten zufolge ein 35-Jähriger aus Tirana (Albanien) einreisen. Bei der Kontrolle bemerkten die Polizisten aber, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen des verbotenen Führens von Waffen vorlag. Der Mann konnte einer Verhaftung nur durch die Bezahlung eines niedrigen vierstelligen Betrages entgehen - und durfte seine Reise dadurch anschließend fortsetzen.

Zwischenfälle am Memmingen Airport: Grenzpolizei verweigert Einreisen

Gleich drei Menschen verweigerte die Grenzpolizei am Mittwoch zudem die Einreise nach Deutschland und damit in den Schengen-Raum. Ein 34-jähriger Kosovare scheiterte an einer Einreiseverweigerung aus Deutschland. Ein 20-Jähriger aus Nordmazedonien war ebenfalls von einer deutschen Behörde zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben. Auch ein zweiter Mann Mann wurde von der Grenzpolizei in den Flieger zurück nach Skopje (Nordmazedonien) gesetzt. Der Serbe wurde von der Schweiz zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben. Alle drei Männer mussten noch am Flughafen den Rückflug antreten.

Grenzpolizei findet am Flughafen Memmingen Drogen im Gepäck

Im Gepäck eines 43-Jährigen fanden die Polizisten bei der Einreise zudem verbotene Tabletten, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. Der Mann, der aus Skopje (Nordmazedonien) einreiste, erhielt eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.